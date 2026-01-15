A- A+

Futebol Sport: técnico do sub-20 exalta apoio da torcida e elogia empenho dos atletas Leão derrotou o Retrô por 2x0, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano

A primeira vitória do Sport em 2026 saiu na Ilha do Retiro e com o time sub-20. Ainda sem utilizar os profissionais, coube à equipe da base entrar em campo perante o Retrô, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Com gols de Micael e Lipão, os rubro-negros derrotaram a Fênix por 2x0. Méritos que o técnico Alexandre Silva tratou de dividir com os torcedores que marcaram presença no estádio.



“O torcedor foi super importante para gente hoje. Eles atenderam nosso chamado e foram os jogadores mais importantes que tivemos”, afirmou o treinador. Os gols da partida foram marcados por Micael e Lipão. O segundo, inclusive, após um chute do meio-campo que contou com a falha do goleiro do Retrô para ampliar o placar.

“Lipão é um menino que trabalha muito, merece. Micael já tinha tentado antes (chute do meio-campo) e eles tiveram a capacidade de ter essa leitura”, elogiou.

Esse foi o segundo jogo do Sport com o time sub-20 em 2026. Antes, o Leão empatou em 2x2 com o Jaguar, na Arena de Pernambuco. No próximo fim de semana, porém, a equipe que deve entrar em campo perante o Náutico, nos Aflitos, será a dos profissionais. Mas nada que impeça, na visão de Alexandre, alguns atletas da equipe de base de serem utilizados.

“Estaremos preparados. Nosso papel era fazer esses dois jogos e agora está nas mãos do clube. Roger conversou muito com a base, tem feito essa aproximação. Temos muito acesso ao treino do profissional, assim como os auxiliares deles têm acesso ao nosso treino. Sentimos muita confiança para trabalhar. Quando os meninos enxergam que existe essa mentalidade do clube, é mais fácil deles serem acessados”, completou.

