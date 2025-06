A- A+

Sport Sem fazer loucuras financeiras, Sport quer técnico com experiência na Série A Expectativa é ter o próximo treinador no início da intertemporada, no próximo dia 13

Enquanto o elenco está de recesso até o próximo dia 13, a diretoria do Sport se movimenta para anunciar o treinador que substituirá António Oliveira, demitido na última quarta-feira (4), após apenas quatro jogos à frente do Rubro-negro.

Conforme apurou a Folha de Pernambuco, nenhum nome foi contactado até o momento, mas a cúpula de futebol leonina tem muitos treinadores no radar e ainda está em estágio de processo seletivo para poder filtrar os principais alvos. Não há presa para fechar com o novo técnico, mas o planejado é ter o treinador já na reapresentação do grupo no início da intertemporada.

A ideia da diretoria de futebol é ter um técnico com bagagem na elite do futebol brasileiro e que se encaixe no perfil orçamentário do clube. Um novo nome estrangeiro não está descartado, desde que o perfil tenha uma filosofia de enxergar o jogo semelhante a de Pepa, de forma propositiva, e que se adeque ao elenco montado para a temporada. O jeito autoritário de António Oliveira vinha desagradando muitos dentro da Ilha do Retiro.

Ainda segundo o apurado pela reportagem, reforços podem desembarcar no clube da Praça da Bandeira mesmo sem o aval do próximo treinador. A janela de transferências extra, aberta por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, permite que reforços sejam contratados até o próximo dia 10.

