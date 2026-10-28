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Sport Sport tem 23% de chance de classificação aos playoffs da Série B; veja cenário de adversários Leão se prepara para dois compromissos longe do Recife

O Sport chega às três últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro com 23% de probabilidade de classificação aos playoffs de acesso à elite nacional, segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Na sétima colocação, com 54 pontos, o Rubro-negro está a um ponto do CRB, que fecha o G-6. Além do clube alagoano, o time pernambucano tem o Atlético-GO, que também soma 54 pontos, e o Goiás, com 52, entre os principais adversários que ainda buscam espaço no grupo dos seis primeiros colocados.

Os dados da UFMG foram divulgados após o encerramento da 35ª rodada, na qual o Sport venceu o Criciúma por 2x1, na última sexta-feira (23), na Ilha do Retiro.

De acordo com o site estatístico, o CRB aparece em situação mais confortável entre os quatro concorrentes, com 50,1% de probabilidade de terminar a primeira fase no G-6. O Sport vem na sequência, com 23%, enquanto o Atlético-GO tem 14,2%. O Goiás registra 12,9% de chances de classificação.

Apesar de estar fora da zona de playoffs, o Sport ainda depende de uma combinação de resultados para alcançar o objetivo. A equipe precisa fazer sua parte nas três partidas restantes e torcer por tropeços dos adversários diretos.

A sequência rubro-negra terá dois compromissos fora de casa e um na Ilha do Retiro. O primeiro será contra o Botafogo-SP, no sábado (31), em Ribeirão Preto. Depois, o Leão enfrenta o Operário-PR - com chances remotas de classificação -, em 6 de novembro, em Ponta Grossa. Na última rodada, recebe o Goiás, no dia 14 de novembro, em Recife.

O confronto diante do time goiano pode ter peso decisivo na disputa. Além de jogar em casa, o Sport poderá enfrentar um concorrente direto ainda com chances matemáticas de alcançar o G-6. Até lá, porém, a equipe precisará somar pontos longe de Pernambuco para chegar à rodada final em condições de brigar pela vaga.

Adversários

Indo além do Sport, a reta final da Segundona reserva confrontos diretos importantes. Na próxima rodada, por exemplo, Goiás e CRB se enfrentam em Goiânia. Já o Atlético-GO, por outro lado, visita o quarto colocado Fortaleza, que ainda sonha com uma vaga no G-2.

Em 2026, os dois primeiros colocados da Série B garantem acesso direto à Série A. Já as equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputarão playoffs, em confrontos eliminatórios de ida e volta, pelas outras duas vagas na Primeira Divisão.

Jogos restantes do Sport e adversários pelo G-6

Sport - 7º colocado (54 pontos)

36ª rodada: Botafogo-SP x Sport

37ª rodada: Operário-PR x Sport

38ª rodada: Sport x Goiás

CRB - 6º colocado (55 pontos)

36ª rodada: Goiás x CRB

37ª rodada: Náutico x CRB

38ª rodada: CRB x Ceará

Atlético-GO - 8º colocado (54 pontos)

36ª rodada: Fortaleza x Atlético-GO

37ª rodada: Athletic-MG x Atlético-GO

38ª rodada: Atlético-GO x Cuiabá

Goiás - 9º colocado (52 pontos)

36ª rodada: Goiás x CRB

37ª rodada: Goiás x Ponte Preta

38ª rodada: Sport x Goiás

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