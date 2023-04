A- A+

FUTEBOL Sport tem a dupla com mais participações em gols na temporada do futebol brasileiro; entenda Juba e Love juntos tem 38 participações em gols pelo Leão. Mais do que qualquer outra dupla no futebol brasileiro

Juba e Love são os principais nomes nesta temporada do Sport. São os expoentes dessa fase belíssima vivida pelo time da Praça da Bandeira. Não à toa que fazem por merecer serem titulares em quase todos os jogos do time na temporada até aqui.

Juntos, os dois atacantes têm participação em 38 dos 58 gols do Sport, o que é cerca de 66%, contando com gols e assistências de ambos. Número que os deixa como a dupla com mais participações em gols na temporada de todo o futebol brasileiro.

Luciano Juba tem 23 jogos, contando com 12 gols e 11 assistências, precisando de apenas 83 minutos para participar de um gol do Leão, com uma média de uma participação em gol por jogo. Já Vargner Love tem 20 jogos na temporada, somando 10 gols e cinco assistências. O camisa 9 do Sport precisa de cerca de 100 minutos para participar de um gol no time rubro negro.

Nem Cano/Arias, nem Yuri Alberto/Roger Guedes, nem Hulk/Paulinho, nem Gabigol/Pedro. Nenhum deles tem mais participações em gols que Juba e Love nesta temporada.

Destrinchando os números de outros clubes dá pra ter noção desse feito.

As duplas que mais chegam perto de Juba/Love são as do Atlético Mineiro e do Fluminense. No Galo mineiro, Hulk (G-14 e A-2) e Paulinho (G-7 e A-5) somam 28 participações em gols. Mesmo número de Germán Cano (G-18) e Jhon Arias (G-2 e A-8), atuando pelo tricolor das Laranjeiras.

No Flamengo Gabriel Barbosa (G-7 e A-1) e Pedro (G-10 e A-3) somam 21 participações em todos os gols do time rubro negro na temporada. Já no Corinthians, Roger Guedes (G-10 e A-1) e Yuri Alberto (G-4 e A-3) tem 18 participações em gols.

Veja também

Copa do Brasil Copa do Brasil: Flu e Palmeiras estreiam com vitória em casa; Corinthians é derrotado pelo Remo