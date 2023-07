A- A+

SPORT Sport faz sua melhor campanha no primeiro turno da Série B na história dos pontos corridos Equipe rubro-negra alcança marco simbólico. As últimas melhores primeiras metades da competição garantiram ao Leão o acesso à Série A

No último domingo (23), o Sport acabou com a sequência de quatro jogos sem vencer, quando derrotou o Sampaio Corrêa por 2x1, no estádio Castelão, no Maranhão. A vitória fez com que o Leão terminasse o primeiro turno em uma situação mais confortável, apesar da disputa acirrada pelo G4. Mas afinal, o quão bom foi esse primeiro turno?

Na primeira metade da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, o Sport conquistou 35 dos 57 pontos disputados, tendo assim, 61,4% de aproveitamento.

Em 2013 e 2019, que haviam sido os melhores primeiros turnos da equipe na Série B, os aproveitamentos foram idênticos, de 54,3%. Sendo assim, a marca deste ano supera a de qualquer outro na história dos pontos corridos do Sport pela Série B.

Nas temporadas citadas acima, a equipe rubro-negra conquistou o acesso, contudo, a disputa deste ano está mais apertada, com um distanciamento menor entre as equipes que compõem o G6. O Guarani, que ocupa a sexta colocação, está tres pontos atrás do Sport.

O técnico Enderson Moreira reforçou que o fato de a equipe ter atingido esse marco simbólico não garante o acesso, e que o Leão deve seguir pontuando na competição para alcançar o acesso.

“Não vejo que nenhum time que tenha vencido o primeiro turno ganhou vantagem pro segundo. Ou pro final do campeonato. É muito importante numa competição de pontos corridos a gente manter uma distância boa de algum clube que possa estar lá na frente. Ou dentro desse bloco, do G-4, G-5, G-6... Porque a qualquer momento um clube pode passar pelo o que a gente passou agora”, enfatizou Enderson.

O próximo compromisso do Sport é nesta sexta-feira (28) às 21h30, enfrentando o CRB na Ilha do Retiro pela 20º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



