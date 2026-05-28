A- A+

Sport Sport tem aproveitamento de apenas 34% atuando na Ilha em competições nacionais desde 2025 Rubro-negro só venceu 18 partidas nas últimas 50 vezes que foi mandante

Sinônimo de fortaleza para o Sport ao longo de sua história, a Ilha do Retiro parece não impor temor aos adversários. Ao menos desde a última temporada. Nos últimos 50 jogos como mandante, o Rubro-negro tem acumulado tropeços em sua casa, sobretudo quando se trata de competições nacionais.

Neste ano, por exemplo, o Sport vem de duas derrotas seguidas perante seu torcedor. Foi superado pelo CRB, pela Série B do Brasileiro, por 2x1, e na noite da última quarta-feira (27) acabou perdendo para o Fortaleza, por 2x0, pela semifinal da Copa do Nordeste, resultado que o eliminou do torneio. No confronto, quase 20 mil torcedores marcaram presença para apoiar os pernambucanos.

Ainda em 2026, o Leão tem seis vitórias, três empates e uma outra derrota, em 12 partidas envolvendo Segunda Divisão, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Um aproveitamento de 58,3%.

Ampliando o recorte para 2025, os números do Sport como mandante despencam. Principalmente por conta da fraca campanha no Brasileirão, que culminou na queda de divisão como lanterna. Durante a participação na elite, o Rubro-negro somou uma única vitória - sobre o Corinthians -, empatou sete vezes e perdeu 11.

Um dos reveses, no entanto, aconteceu na Arena de Pernambuco, para o Flamengo. Levando em conta apenas os compromissos na Ilha, o aproveitamento é de apenas 18,5%. Os dados melhoram ligeiramente quando entra na conta a Copa do Nordeste. Sobe para 24,6%, diante das duas vitórias, um empate e duas derrotas pela competição regional.

No apanhado geral do início do ano passado até o momento, excluindo mais uma vez a goleada sofrida para o Flamengo, o Sport conquistou 34,2% dos pontos em campeonatos nacionais. Incluindo jogos do Campeonato Pernambucano, os dados saltam para 46,2% atuando na Ilha do Retiro. São 18 vitórias, 14 empates e 17 derrotas no geral. Para se ter uma ideia, em 2024 o aproveitamento foi de 66,6% em 34 partidas.

Neste sábado (30), o Leão terá uma chance de melhorar os números dentro de seus domínios. Às 20h30, a equipe dirigida por Márcio Goiano recebe o Náutico, em clássico válido pela Série B. Enquanto os rubro-negros ocupam o terceiro lugar, com 19 pontos, os alvirrubros estão uma posição acima, com a mesma pontuação, mas levando vantagem no número de vitórias.

Veja também