Sport Sport tem aproveitamento mediano contra times que brigam pelo acesso Neste sábado (9), Leão recebe o Criciúma, na Ilha do Retiro, equipe que o derrotou no primeiro turno

Com 46 pontos, o Sport é o atual terceiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube acumula quatro tropeços consecutivos na competição e se prepara para encarar um adversário direto na luta pelo acesso. No sábado (9), recebe o Criciúma, às 20h45, na Ilha do Retiro, pela 27ª rodada. Equipe que no primeiro turno bateu o Leão, no Heriberto Hülse, e é uma das quatro do pelotão de cima que já derrotaram os pernambucanos no certame.

Aliás, em dez jogos contra os concorrentes diretos, o Sport acumula um aproveitamento de 53,3% nesta edição da Segundona. De 30 pontos possíveis, o time dirigido por Enderson Moreira conquistou 16. São cinco vitórias, quatro derrotas e apenas um empate no recorte. O levantamento feito pela Folha de Pernambuco vai até o Atlético-GO, 8º colocado com 41 pontos.

Até o momento, das equipes que enfrentou duas vezes e brigam pelo acesso, o Rubro-negro só ganhou 100% dos pontos contra o Vila Nova, atual 7º colocado com 42 pontos. Foram duas vitórias por 1x0. Contra o Novorizontino (4º), que tem 45, o Leão empatou sem gols em São Paulo e venceu por 1x0, no Recife. Outra vítima leonina foi o 6º lugar com 44 pontos Juventude. Porém, os times só se enfrentaram uma vez no campeonato. Fazendo valer o mando de campo, o Sport ganhou de 3x0.

Contra o atual vice-líder Guarani, - que ultrapassou Sport com a vitória sobre a Chapecoense, na última terça - o Leão tem 50% de aproveitamento. No primeiro turno, triunfo leonino por 2x0, na Ilha. No segundo, o Bugre fez 3x1 no Brinco de Ouro para dar o troco.

Oponentes indigestos

Adversário deste final de semana, o Criciúma é uma das pedras no sapato rubro-negro nesta edição da Segunda Divisão. Foi o clube catarinense quem interrompeu a sequência de cinco jogos sem perder do Leão no primeiro turno, ao vencer por 1x0, em Santa Catarina. Com 44 pontos, o Tricolor pode ultrapassar a equipe leonina na tabela e ser um dos responsáveis por tirar o time pernambucano do G-4 nesta rodada.

Outros dois times que também ainda não perderam para o Sport foram Atlético-GO e Vitória. Pela 17ª rodada, o Dragão fez 3x1 sobre a equipe da Praça da Bandeira, em Goiânia. Na rodada seguinte, foi a vez do Leão baiano vencer por 2x1, e impor ao rival regional o primeiro revés dentro da Ilha do Retiro nesta Série B.

