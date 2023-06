Sport tem dupla convocada para a Seleção Brasileira Sub-17; veja lista completa

A- A+

O Sport teve dois atletas convocados pela Seleção Brasileira Sub-17. O lateral-direito Lima e o volante Dedezinho foram os nomes chamados pelo treinador Phelipe Leal na última quarta-feira (7).

Os jogadores rubro-negros se juntam aos outros 21 convocados para enfrentar o México em duas ocasioões, nos dias 27 e 30 deste mês. A apresentação dos atletas está prevista para o dia 21.

As partidas servem de preparação para a Copa do Mundo Sub-17 que será disputada no final do ano. Brasil e México fizeram a final em 2019, com a Canarinha saindo com o título.

Tanto Lima quanto Dedezinho possuem contrato com o Sport até 2025.

“A convocação de Lima e Dedezinho é algo que nos orgulha muito. É reflexo de um desempenho de altíssimo nível não só de agora desses atletas, mas dos últimos anos nas categorias de base do Clube. E assim damos mais um recado que tem sido feito aqui, além de expandir a marca do Sport”, disse Rafael Fernandes, executivo de futebol de base.

Sport destaque no Sub-17

O Sport está pela segunda temporada consecutiva na semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Nesta quinta-feira (8), os Leões da Base vão enfrentar o Athletico-PR, às 21h, na Arena da Baixada.

Os pernambucanos foram derrotados dentro de casa por 3 a 0 no primeiro jogo. A partida de volta tem transmissão do SporTV.

Confira a convocação completa da Seleção Brasileira Sub-17

Goleiros

César (Palmeiras)

Pedro Cobra (Atlético Mineiro)

Phillipe Gabriel (Vasco)



Laterais-direitos

Arthur (Grêmio Novorizontino)

Pedro Lima (Sport)



Laterais-esquerdos

João Henrique Esquerdinha (Fluminense)

Souza (Santos)



Zagueiros

Da Mata (Grêmio)

Dayvisson (Athletico Paranaense)

João Victor (Flamengo)

Vitor Reis (Palmeiras)



Meio-campistas

Dedé (Sport)

Dudu (Athletico Paranaense)

Jefinho (Grêmio)

Lucas Camilo (Grêmio)

Luiz Gustavo (Corinthians)

Sidney (Bahia)



Atacantes

João Cruz (Athletico Paranaense)

Kauã Elias (Fluminense)

Lorran (Flamengo)

Matheus Reis (Fluminense)

Rayan (Vasco)

Whalacy (Coritiba)



