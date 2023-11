A- A+

Sport Sport tem dúvidas e retornos para confronto com o Atlético-GO Enderson Moreira contará com a volta de três volantes nesta sexta-feira (10)

Nesta sexta-feira (10), o Sport entra em campo, às 21h30, na Ilha do Retiro, precisando vencer o Atlético-GO para retornar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Visando a montagem da equipe para disputar a partida, o técnico Enderson Moreira contará com três retornos. Por outro lado, porém, três atletas são dúvidas.

Depois de cumprirem suspensão automática na derrota por 2x1 para o Mirassol, os volantes Felipe, Fábio Matheus e Ronaldo Henrique voltam a ficar à disposição de Enderson.

Enquanto os dois primeiros receberam o terceiro amarelo contra o Ceará, Ronaldo foi expulso no banco de reservas do mesmo jogo. Diante do Mirassol, a cabeça de área foi formada por Fabinho e Pedro Martins. Para o duelo com o Atlético-GO, a tendência é que Fábio Matheus e Felipe retornem à titularidade.

Incógnitas

Enquanto três jogadores reforçam o time nesta sexta-feira, Sabino, Alisson Cassiano e Alan Ruiz são dúvidas para o confronto perante o Dragão.

Na vitória por 2x1 sobre a Chapecoense, pela 33ª rodada, Sabino deixou o campo com uma entorse no tornozelo e desde então está entregue ao departamento médico. Alisson Cassiano, por sua vez, foi cortado da lista de relacionados antes da partida contra os catarinenses, após sofrer uma lesão na posterior da coxa, e segue em recuperação.

Já Alan Ruiz, no último treino antes do duelo com o Mirassol, foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa, e tem participação incerta para o compromisso desta sexta.

Com 59 pontos, o Sport é o atual 5º colocado da Série B, com um ponto a menos que o adversário desta rodada, Atlético-GO.

Veja também

Mercado da bola Meia uruguaio Valverde renova com Real Madrid até 2029