Mercado Sport tem negociações avançadas com o Barcelona por Zé Lucas, diz site espanhol Volante rubro-negro tem contrato com o clube até 2028

O Sport poderia estar próximo a concretizar sua maior venda da história e o destino seria um gigante europeu. Conforme divulgou o jornal Marca, da Espanha, nesta terça-feira (24), o clube rubro-negro teria negociações avançadas para vender o volante Zé Lucas, de apenas 17 anos, com o Barcelona.

Segundo a publicação do periódico baseado em Madrid, Sport e Barça estão negociando há algumas semanas e nos últimos dias tudo vem avançando significativamente. Ainda segundo a matéria, é esperado que o acordo seja firmado em breve.

A próxima janela de verão na Europa abre nos próximos dias, no início do mês de julho. Com contrato até abril de 2028, o valor da multa recisória de Zé Lucas gira na casa dos R$ 100 milhões. Para clubes do exterior, o valor segue 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 331 milhões).

Aos 17 anos, Zé Lucas estreou na equipe profissional em janeiro deste ano e já soma 22 partidas pelo Rubro-negro. Fez parte, inclusive, do grupo que foi campeão pernambucano. As boas atuações levaram o atleta a defender a seleção brasileira no Sul-Americano sub-17, onde foi capitão e levantou a taça da competição disputada em Cartagena.

