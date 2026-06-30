Sport tem negociações avançadas para anunciar Gilmar Dal Pozzo como novo técnico
Treinador de 56 anos já esteve no radar rubro-negro neste ano, após a saída de Roger
O Sport está prestes de anunciar o próximo treinador para a sequência da temporada: trata-se de Gilmar Dal Pozzo, que tem negociações avançadas para assumir o Rubro-negro. Apenas detalhes separam o clube de concretizar a contratação do técnico de 56 anos.
Segundo apurou a Folha de Pernambuco, para o acordo ser selado, as partes buscam chegar em consenso sobre algumas cláusulas contratuais. O vínculo de Dal Pozzo, por sua vez, será válido até o término de 2026. O treinador chega para substituir Márcio Goiano, demitido na última segunda-feira (29).
Esta é a segunda vez que o Sport procura o treinador na temporada. Após a saída de Roger, Dal Pozzo era um dos nomes preferidos da diretoria para comandar o clube. À época, no entanto, o técnico acabara de ser demitido da Chapecoense e preferiu ficar um tempo sem trabalhar. Foram três anos seguidos no clube catarinense.
Com a negociação perto de ser fechada, Dal Pozzo retorna ao Sport depois de quatro anos. Foram 21 partidas à frente dos pernambucanos, com oito vitórias, nove empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 52,3%. No Estado, ele também soma passagens pelo Náutico.