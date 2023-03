A- A+

Copa do Nordeste Sport tem pedido acatado pelo STJD e Clássico dos Clássicos terá torcida visitante Rubro-negros poderão comparecer aos Aflitos, neste sábado (4), para torcer pelo Leão, pela Copa do Nordeste

O confronto entre Náutico e Sport deste sábado (4), válido pela Copa do Nordeste, terá torcida visitante nos Aflitos. Nesta sexta-feira (3), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) atendeu a um pedido do Leão e liberou a presença dos rubro-negros na casa alvirrubra.

Por decreto do Governo de Pernambuco junto a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o Clássico dos Clássicos só contaria com torcedores do time mandante nas arquibancadas, assim como qualquer outro confronto entre clubes do Trio de Ferro, em medida experimental com validade até o próximo dia 06.

Agora, caso o Náutico não cumpra a ordem do STJD e não libere uma carga de ingressos para a torcida do Sport, o confronto acontecerá com os portões fechados. Confira parte do trecho da decisão do STJD:

“Pelo exposto, DEFIRO liminar em favor do Clube Requerente, para suspender os efeitos de quaisquer determinações eventualmente existentes da Federação Pernambucana de Futebol que afetem o direito à carga de ingresso de Clubes visitantes, determinando a intimação do Nautico Capibaribe, para que adote com urgência as providências necessárias para liberar no prazo de até 2h, contadas da intimação da presente, a carga de ingressos reivindicada pelo Clube visitante, sendo que, caso assim não o faça, fica de logo determinado que a partida deverá ser realizada com portões fechados para quaisquer torcedores, inclusive os do Clube Mandante”.

Veja também

CLÁSSICO DOS CLÁSSICOS Em busca de torcida contra o Náutico, Sport aciona STJD; entenda