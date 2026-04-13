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Sport Sport tem retorno de Augusto Pucci contra Maranhão e auxiliar confirma mudanças Leão entra em campo na noite desta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste

O Sport terá um retorno para o compromisso desta quarta-feira (15), diante do Maranhão, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O lateral-direito Augusto Pucci foi confirmado no encontro pelo auxiliar Márcio Goiano.

O prata da casa rubro-negro desfalcou a equipe nos jogos com Retrô e Avaí, respectivamente, por conta de uma entorse no tornozelo direito. Na ocasião, o meio-campista Yago Felipe foi improvisado na lateral direita. Contratado para o setor, Madson ainda aprimora a parte física.

"A gente, sempre junto com o departamento de performance, conversou sobre o atleta. Ele ficou praticamente a semana toda fora e hoje (sábado) que ele foi para campo, neste trabalho de transição. Então, para quarta-feira, o Augusto vai estar à disposição para o jogo", garantiu o interino.

Além da volta de Pucci à equipe, a tendência é que Márcio Goiano realize outras mudanças diante do Maranhão. A ideia do auxiliar é poupar alguns atletas, com o objetivo de evitar o desgaste físico.

"Temos essa briga pela classificação. Então, a gente também tem essa atenção. Temos um elenco que podemos rodar, mudar até 100%. A gente tem essa condição. No último jogo da Copa do Nordeste, a gente também colocou em pauta essa situação", falou.

"Esse jogo a gente vai mudar alguns atletas. Até mesmo pelo desgaste, pelo momento e pela quantidade de jogos que estamos fazendo. Pode ter certeza que, diferentemente do último jogo da Copa do Nordeste, neste, com certeza, faremos algumas mudanças", seguiu Márcio Goiano.

Com nove pontos, o Sport lidera o Grupo C do Nordestão. Em caso de vitória sobre o Maranhão, o Leão garante vaga na próxima fase de forma antecipada. A duas rodadas do fim da primeira fase, o Rubro-negro soma cinco pontos a mais que o Ceará, primeiro time fora da zona de classificação

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