Sport Sport tem retornos para encarar o Santos; veja provável escalação Leão entra em campo pela 36ª rodada nesta sexta-feira (28), às 21h30, na Vila Belmiro

Em reta final de preparação para encarar o Santos, nesta sexta-feira (28), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport poderá contar com dois retornos para a partida: o goleiro Gabriel e o lateral-esquerdo Igor Cariús.

A dupla foi ausência contra o Vitória por conta do acúmulo de amarelos. No caso de Gabriel, ele já perderia o compromisso por ter os direitos econômicos ligados aos baianos. Por isso, forçou cartão diante do Botafogo para retornar zerado nesta rodada.

Diante dos retornos, a expectativa é que apenas Gabriel seja acionado no time titular. Com isso, Caíque França retorna ao banco de reservas. Cariús, por sua vez, deve ser opção para Luan Cândido. Outro lateral-esquerdo de origem, Kevyson será ausência, após receber o terceiro amarelo no último domingo (23).

Assim, a expectativa é que o Sport entre em campo com a seguinte formação na Vila Belmiro: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.

Lanterna e já rebaixado, com 17 pontos, o Sport tem buscado encerrar a temporada de forma digna e pode atrapalhar o Santos, na luta do Peixe contra a degola. O Alvinegro abre a zona de rebaixamento com 38 pontos, um ponto a menos que o Vitória.

