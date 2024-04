A- A+

Semana livre Sport tem semana livre de treinos pela segunda vez desde início da temporada O Leão se prepara para enfrentar o Náutico no jogo de volta da decisão do Campeonato Pernambucano no próximo sábado (6); atletas podem se recuperar

Após vencer o primeiro jogo da decisão do Campeonato Pernambucano contra o Náutico por 2 a 0, o Sport vai viver uma coisa rara até o jogo da volta na Arena Pernambuco. O time comandado por Mariano Soso tem uma semana livre de treinos apenas pela segunda vez desde que iniciou a temporada no mês de janeiro.

O único momento de pausa do Sport no ano, até então, tinha acontecido na virada do mês de fevereiro para março. O Rubro-negro teve um espaço de descanso entre o jogo da Copa do Brasil contra o Trem-AP, no dia 28 de fevereiro, até o duelo diante do Altos-PI no dia 6 de março pela Copa do Nordeste. Essa lacuna no calendário foi conquistada através da classificação direta para as semifinais do Pernambucano.

Desta vez, o Sport ficará com a semana livre entre os dois jogos das finais do Estadual. O meio da semana está reservado para duelos por competições continentais (Libertadores e Sul-americana).



A vantagem da nova parada é que o time não vai precisar realizar nenhuma viagem, uma vez que as duas partidas são na Região Metropolitana do Recife (RMR). Na outra folga, o Leão precisou se deslocar primeiro para o Amapá e depois para o Piauí.

Foco no duelo decisivo

A semana sem jogos pode ser importante para o Sport recuperar alguns atletas. O lateral-esquerdo Felipinho ficou de fora da partida nos Aflitos por causa de um desconforto muscular sentido contra a Juazeirense, pelo Nordestão. Outro jogador que está fora da equipe é o volante Fabinho, que não atuou no mês de março. Ele já está no processo de transição física e deve retornar aos treinos junto ao grupo nesta semana.

Apesar da boa vantagem construída fora de casa, o auxiliar-técnico César Lucena pregou para a equipe ter os pés no chão e comprometimento para o segundo jogo. "Temos jogadores experientes, que já disputaram decisões e eles têm a tranquilidade de entender que tem mais um jogo. Apesar de termos feito uma grande partida, de termos uma boa vantagem, ainda não acabou e estamos comprometidos porque o maior objetivo ainda está no sábado que vem".

O Sport recebe o Náutico no próximo sábado (6) pelo jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano, na Arena de Pernambuco. O duelo decisivo só vai contar com a presença de rubro-negros, que já compraram mais de 40 mil ingressos até o final de semana.

