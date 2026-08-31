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Sport Sport tem semana livre na busca por "competitividade" na Série B Leão perdeu para o Novorizontino, na última sexta-feira (28), com uma fraca atuação

Depois da fraca atuação da equipe, na derrota por 2x1 para o Novorizontino, na sexta-feira (28), o técnico do Sport, Gilmar Dal Pozzo, quer aproveitar a semana livre de compromissos na Série B para aumentar a "competitividade" do Leão no campeonato. O Rubro-negro volta a entrar em campo no próximo sábado (5), quando visita o Ceará, pela 26ª rodada, às 18h30, no Castelão.

"Aproveitar bem essa semana de trabalho. Nós temos que melhorar essa questão da competitividade. É um desafio que tenho desde a minha chegada, que eu falava que estávamos perdendo muitos duelos, e aconteceu novamente. A equipe tem que competir mais", pontuou o treinador.

Dal Pozzo ainda lembrou dos resultados positivos contra Vila Nova, fora de casa, e América-MG, na Ilha do Retiro, para exemplificar o que espera do time na sequência do Brasileiro. Sobretudo já na próxima partida, perante o Ceará.

"Quando a gente conseguiu fazer com o Vila Nova, conseguimos a vitória. Especialmente contra o América-MG, onde competimos e jogamos. Temos que buscar o ponto de equilíbrio, aproveitar a semana para fazer um grande jogo contra o Ceará", salientou.

Diante da semana sem jogo, a expectativa da comissão técnica é ter Chrystian Barletta de volta. Destaque do time na Segundona, o atacante não atuou nas últimas três partidas, por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

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