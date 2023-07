Sport tem terceira melhor média de público da Série B 2023

A- A+

Situado no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, na quarta posição, com 35 pontos, o Sport também está bem posicionado em outro ranking do torneio. Ao lado de Ceará e Vitória, o Leão fecha o top 3 dos clubes de melhor média de público no torneio, levando quase 15 mil rubro-negros por jogo na Ilha do Retiro.



O Sport fez 10 partidas como mandante na Ilha do Retiro, mas em cinco não teve público pagante por conta de uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido confusão ainda pela Série B do ano passado, contra o Vasco. No período, o Leão teve duas partidas de portões fechados e outras três com entrada gratuita de mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCD's).



Ao todo, a média de público do Sport é de 14.964 pessoas nos jogos com presença de torcida, levando quase 75 mil rubro-negros ao estádio. O líder no quesito é o Ceará, com 26.359 torcedores por partida, seguido pelo Vitória, com 20.741. Os cearenses estão na 10ª colocação da Série B, com 28 pontos, enquanto os baianos lideram a competição, com 37.



Recentemente,o Sport lançou um combo de ingressos promocionais para os próximos quatro jogos na Ilha do Retiro, a começar pelo duelo diante do CRB, sexta (28). A iniciativa contempla quatro setores do estádio – cadeiras centrais, especiais, ampliação e arquibancada frontal – e terá carga limitada de bilhetes.





A comercialização do combo, limitado a dois por CPF, vai até as 12h de sexta (26) e podem ser adquiridos na plataforma oficial do clube.Confira, abaixo, os valores, setores e ingressos. Arquibancada frontal sairá por R$ 35 cada. Assentos especiais por R$ 40, cadeiras de ampliação por R$ 50 e cadeiras centrais por R$ 75.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Juventus vence Milan nos pênaltis em amistoso na Califórnia