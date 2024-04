Sport tem terceiro melhor aproveitamento na temporada entre os clubes da Série B

A- A+

Finalizado o Campeonato Pernambucano, vivo na Copa do Brasil e prestes a começar a fase eliminatória da Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro da Série B, já pode-se dizer que o Sport não vive mais o começo da temporada. E com 23 partidas realizadas, o saldo de desempenho é animador; Até o momento, o Rubro-negro possui o terceiro melhor aproveitamento entre os clubes da segunda divisão.

De janeiro para cá, o Leão já somou 14 vitórias, seis empates e três derrotas, rendendo um aproveitamento de 69,56% na temporada. No comparativo com os outros 19 clubes da Série B, o Sport só fica atrás de CRB, com 74,60%, e Paysandu, com 71,92%. É válido ressaltar, no entanto, que os dois times tem menos jogos que o Rubro-negro - os alagoanos têm 21 e o os paraenses têm 19.

No recorte entre clubes da Série B, o Leão também tem o melhor ataque até o momento. Com incríveis 40 gols, o Sport tem uma média de quase dois gols por partida. O artilheiro do time é Gustavo Coutinho, que balançou as redes nove vezes.

Na defesa, apesar de não estar entre as melhores, a média do time é boa. Ao todo, o Leão sofreu 17 gols em 23 jogos, o que dá menos de um gol por partida - média de 0,7.

Confira os melhores aproveitamentos até o momento

J V E D GP GC CA

1. CRB 21 14 5 2 31 12 74,60%

2. Paysandu 19 12 5 2 33 9 71,92%

3. Sport 23 14 6 3 40 17 69,65%

Confira o aproveitamento dos demais clubes

Amazonas - 62,96%

América-MG - 63,63%

Avaí - 55,55%

Botafogo-SP - 42,85%

Brusque - 49,12%

Ceará - 62,74%

Chapecoense - 33,33%

Coritiba - 58,33%

Goiás - 68,75%

Novorizontino - 54,76%

Guarani - 27,77%

Ituano - 15,38%

Mirassol - 38,88%

Operário - 50,98%

Ponte Preta - 43,58%

Santos - 66,66%

Vila Nova - 66,66%

O Sport tem:

Terceiro melhor aproveitamento;

Melhor ataque;

Maior número de vitórias (empatado com o CRB);

* Levantamento feito pela Folha de Pernambuco

Veja também

Futebol Joécio quer Náutico reagindo em busca de título inédito do Nordestão