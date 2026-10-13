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futebol Sport tenta encerrar jejum de vitórias contra o Fortaleza em casa Considerando os confrontos com mando de campo dos pernambucanos, os rubro-negros não vencem os tricolores há sete jogos

Quando foi a última vez que o Sport venceu o Fortaleza jogando em casa? Confronto que acontece com frequência em torneios nacionais e regionais, o clássico envolvendo a dupla de leões não tem o representante rubro-negro como vencedor, em duelos realizados em Pernambuco, desde 2021. A Folha de Pernambuco relembra o histórico e cita a importância que um triunfo pode ter para os comandados do técnico Mariano Soso em 2026.





Retrospecto

A última vitória do Sport diante do Fortaleza como mandante foi há cinco anos, no dia 6 de janeiro de 2021, pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, que só foi encerrado na temporada seguinte por conta da paralisação devido à pandemia da covid-19. Os rubro-negros ganharam por 1x0, com gol de Thiago Neves.

De lá para cá, o Sport teve mais sete jogos em casa contra o Fortaleza. Foram quatro derrotas e três empates, somando encontros pela Série A e pela Copa do Nordeste.

Pelo Brasileirão de 2021, o Sport perdeu por 1x0, na Arena de Pernambuco. O gol do Fortaleza foi marcado por Marcelo Benevenuto, zagueiro que hoje atua pelo time rubro-negro. O defensor, inclusive, não estará em campo para enfrentar a ex-equipe, já que foi expulso na rodada passada, diante do Atlético-GO.

Em 2022, no Nordestão, também na Arena de Pernambuco, pelo encontro de ida da final regional, as equipes empataram em 1x1. Bill marcou para o Sport e Zé Welisson anotou o gol do Fortaleza.

Dois anos depois, novamente pela Copa do Nordeste, Sport e Fortaleza jogaram duas vezes com mando de campo dos rubro-negros. Na primeira fase, empate em 1x1 na Arena de Pernambuco, com gols de Moisés para os visitantes e Gustavo Coutinho para os mandantes. Já pela semifinal do torneio, no mesmo estádio, o Tricolor do Pici aplicou uma goleada por 4x1.

Os rivais nordestinos se encontraram duas vezes em 2025. Na primeira fase do Nordestão, vitória do Fortaleza por 2x0. Moisés e Breno Lopes marcaram os gols na Ilha do Retiro. Pelo Brasileirão, no mesmo local, o resultado foi 0x0.

A partida mais recente entre os clubes foi pelo Nordestão de 2026, pela semifinal. Juan Miritello e Vitinho fizeram os gols da vitória por 2x0 do Fortaleza.



G6

Em 2026, caso derrote o Fortaleza, o Sport pode entrar no G6 da Série B que vale o acesso à elite nacional do ano que vem. Para isso, além de derrotar o Tricolor, é preciso também secar o Atlético-GO, em sexto, com 53. O Dragão pega a Ponte Preta, lanterna do torneio, no Ítalo Limongi.

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