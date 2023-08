Sport tenta quebrar tabu de 31 anos sem vencer o Guarani como visitante

A- A+

Após empatar com o Tombense, o Sport tem mais um confronto fora de casa na Série B. O Leão vai encarar o Guarani nesta sexta-feira (18), às 21h30, no estádio Brinco de Ouro. Além de buscar os três pontos para continuar na liderança da segunda divisão, o Rubro-negro pernambucano tenta superar um tabu: são 31 anos sem vencer o Bugre como visitante.

No histórico total, o Sport visitou o Guarani em 21 oportunidades com um retrospecto totalmente desequilibrado. São nove vitórias bugrinas, 11 empates e apenas uma vitória leonina.

O triunfo solitário aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1992. O Sport venceu de virada por 3 a 1 com gols de Zico, Ailton e Dinho.

Desde esse duelo, as equipes se encontraram mais oito vezes com quatro empates e quatro vitórias do Guarani. Pela Série B do ano passado, o encontro terminou empatado em 0 a 0.

Dentro de casa, o Sport equilibra o retrospecto. Em 22 jogos, o Leão venceu 12, empatou cinco e perdeu outras cinco. O último encontro acabou 2 a 0 para os pernambucanos com dois gols de Rafael Thyere.

Confronto histórico

Sport e Guarani marcam um duelo tradicional no futebol brasileiro. As equipes decidiram o quadrangular final do Campeonato Brasileiro de 1987 que terminou no único título rubro-negro. O Bugre também foi vice em 86 e conquistou a primeira divisão em 1978.

Situação na tabela

O Sport inicia a 24° rodada da Série B na primeira posição com 45 pontos. O Guarani é o sétimo colocado, com 37 pontos- quatro a menos que o Criciúma dentro do G4.

