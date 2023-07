A- A+

Futebol Sport tenta quebrar tabu de mais de 20 anos sem vitórias contra o CRB em Alagoas A última vez que o Leão saiu com o resultado positivo como visitante diante do Galo foi em 2001, pela Copa do Nordeste

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, o Sport pode conquistar dois objetivos na próxima quarta (5), contra o CRB, no Rei Pelé, em partida atrasada pela primeira rodada. O primeiro é o de aumentar a vantagem no topo. O segundo é acabar com um jejum que já dura mais de 20 anos.



A última vez que o Sport derrotou o CRB em Alagoas foi no início do século. Em 2001, pela Copa do Nordeste, a equipe venceu por 1x0. De lá para cá, foram quatro derrotas e cinco empates. O compromisso mais recente fora de casa dos pernambucanos perante os alagoanos foi na Série B do ano passado, com o Galo ganhando por 2x0.





Contra o Sport, o técnico do CRB, Daniel Paulista, terá um problema na lateral esquerda. Sem Guilherme Romão, suspenso, e Edimar, suspenso, o comandante deve improvisar o lateral-direito Matheus Ribeiro no setor, acionando Hereda, ex-Náutico, no outro lado.



O CRB é o atual 13º colocado, com 18 pontos. Os alagoanos possuem cinco vitórias, três empates e seis derrotas. No jogo anterior no Rei Pelé, os alagoanos venceram o Londrina por 2x1.

