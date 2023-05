A- A+

Sport Sport tenta quebrar tabu de nunca ter vencido o Criciúma como visitante Tigre e Leão se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Heriberto Hülse, pela Série B

O Sport já está em Santa Catarina, onde na noite desta quarta-feira (24), vai visitar o Criciúma, às 21h30, no Heriberto Hülse, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Adversário historicamente duro para o Rubro-negro. Principalmente quando os confrontos acontecem no Sul do País.

Até o momento, o Sport encarou o Criciúma fora de casa em oito oportunidades. E na condição de visitante, o Leão jamais venceu o Tigre. São seis vitórias do Tricolor e dois resultados de igualdade. São 18 gols a favor dos donos da casa e apenas quatro para a equipe da Ilha do Retiro. No último encontro entre ambos, placar de 1x1, pela edição 2022 da Segundona.

Com o Sport vivendo bom momento na Série B, Vagner Love reconhece a dificuldade da partida. No entanto, garante que o elenco leonino tem totais condições de voltar com os três pontos na bagagem.

"É um confronto difícil, o Criciúma jogando em casa é muito forte. Lógico que temos que fazer nosso trabalho da melhor forma possível, ir lá, jogar, tentar jogar de igual para igual e buscar os pontos", contou o camisa 9.

Atualmente, três pontos separam o Tigre do Leão na tabela. Enquanto os catarinenses estão na 4ª colocação, com 14 pontos, o clube pernambucano está em 8º, somando três pontos a menos. Porém, vale lembrar, que o Sport tem dois jogos a menos que os demais times do campeonato.

