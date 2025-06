A- A+

Futebol Sport tenta repatriar meia Gustavo, do Shabab Al-Ahli Formado na base do Leão, jogador está no Al Ittihad Kalba, por empréstimo

O Sport busca repatriar um antigo prata da casa do clube. Trata-se do meia Gustavo, de 22 anos, do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem.

Gustavo está atualmente no Al Ittihad Kalba, por empréstimo. A ideia do Sport é trazê-lo também de forma temporária para jogar até o final de 2025, ajudando o Leão na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro.

O antigo prata da casa do Sport se destacou com a camisa do clube pernambucano em 2021, pelo Brasileirão, e foi vendido no início do ano seguinte por 2,2 milhões de euros (pouco mais de R$ 12 milhões na cotação da época). Os árabes adquiriram 75% dos direitos do jogador. No futebol árabe, Gustavo marcou cinco gols e deu cinco assistências em 64 partidas.

Veja também