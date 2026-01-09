Sex, 09 de Janeiro

FUTEBOL

Sport tenta rescisão amigável com Lucas Lima após jogador rejeitar proposta de redução salarial

Informação foi confirmada pelo executivo do Sport, Italo Rodrigues, na manhã desta sexta-feira (9)

Lucas Lima deve deixar o Sport em 2026 - Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife

O Sport não deve contar com o meia Lucas Lima para a temporada deste ano. O atleta não aceitou a nova proposta salarial feita pelo clube e pediu para deixar o Leão.

A informação foi confirmada após contato da reportagem com Italo Rodrigues, executivo de futebol do Sport, na manhã desta sexta-feira (9).

Segundo o dirigente rubro-negro, o clube está tentando negociar uma rescisão amigável com o jogador, que não aceitou as duas propostas de redução salarial apresentadas pelo Leão.

Em 2025, Lucas Lima recebia o valor de R$ 400 mil. Inicialmente, o Sport queria pagar R$ 200 mil mensais ao jogador e até chegou a fazer uma "engenharia financeira" para chegar a um valor pouco acima dos R$ 300 mil, mas não conseguiu o acordo.

O meia, que chegou por empréstimo do Santos em 2024 e rescindiu com o Peixe para assinar em definitivo com os pernambucanos, tinha contrato com o Sport até o fim deste ano. 

Antes, o atleta já tinha vestido a camisa rubro-negra em 2013 e participou da campanha do acesso à Série A. Em três temporadas, Lucas Lima fez 154 partidas pelo Leão, com 17 gols marcados e 27 assistências.

Em entrevista coletiva concedida na última terça-feira (6), Italo Rodrigues afirmou que o clube estava se esforçando para continuar com o jogador.

"Queremos contar com ele e estamos fazendo um esforço grande para mantê-lo. Mas também tenho de ser verdadeiro com o torcedor: ele [Lucas Lima] também tem de querer", disse o executivo. 

