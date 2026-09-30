Sport terá ausências para encarar Athletic-MG nesta quinta-feira (1º)
Rubro-negro precisa dos três pontos fora de casa voltar à cola do G-6
O Sport terá que lidar com ausências para encarar o Athletic-MG, nesta quinta-feira (1º), às 20h30, na Arena Sicredi, pela 31ª rodada da Série B. O Rubro-negro precisa do resultado positivo para tentar voltar a encostar no G-6 da competição.
O Rubro-negro embarcou com dois desfalques para Minas Gerais, na última terça-feira (29). No meio-campo, Diego Hernández será baixa por conta de dores na lombar. Já na lateral direita, Augusto Pucci permaneceu no Recife por opção técnica.
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Sem Hernández, Patrick de Paula pode ser o escolhido por Mariano Soso para iniciar a partida. No revés para o Náutico, no último sábado (26), o camisa 7 foi acionado no lugar do jogador argentino. Outra opção seria utilizar Juan Alano.
Para o lado direito defensivo, Soso opta por deixar Pucci fora da lista de relacionados, após o prata da casa ser titular no Clássico dos Clássicos. Claudinho é o substituto imediato, mas Marcelo Ajul pode ser deslocado para fazer a função.
Com 44 pontos, o Sport é o nono colocado da Série B. Faltando oito rodadas para o fim da competição, o Leão está cinco pontos atrás do Atlético-GO, equipe que fecha a zona de playoffs. O Athletic, por sua vez, é o 13º colocado, com 42 pontos.