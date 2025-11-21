Sport terá desfalques, mas conta com retornos para encarar Vitória; veja provável time
Leão volta a entrar em campo na noite deste domingo (23), na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada
Em reta final de preparação, o Sport contará com dois reforços para encarar o Vitória, neste domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série A do Brasileiro. Após cumprirem suspensão contra o Botafogo, Matheus Alexandre e Ramon Menezes devem figurar na formação inicial.
Mediante a ausência da dupla na rodada passada, César Lucena acionou Aderlan, na lateral direita, e improvisou o lateral-esquerdo Luan Cândido, ao lado de Rafael Thyere, no miolo de zaga.
Por outro lado, para o clássico nordestino, o Rubro-negro pernambucano terá que lidar com duas baixas. Uma delas já era esperada. Por ter vínculo com o Vitória, o goleiro Gabriel não poderia estar em campo. Aproveitando a situação, o dono da meta leonino recebeu o terceiro amarelo diante do Botafogo.
Com isso, Caíque França retorna ao gol titular após quatro meses. A última vez foi exatamente perante o mesmo Vitória, no empate por 2x2, no Barradão, diante da impossibilidade de Gabriel poder atuar.
Leia também
• Branquinho comenta possibilidade de assumir presidência do Sport: "Topo se for para unir"
• Lideranças do Sport assinam carta em apoio a Branquinho para presidência do clube
• Após nova derrota, Sport vai superar marca histórica de rival na lanterna da Série A
Além da mudança forçada no gol, César terá que fazer uma outra modificação na lateral esquerda. No Nilton Santos, Igor Cariús foi advertido com o terceiro cartão amarelo e só volta a ficar à disposição contra o Santos. Assim, Luan Cândido volta a sua função de origem. Kévyson é outra opção.
Provável escalação
Em meio às alterações, o Sport deve entrar em campo com Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.