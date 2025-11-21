A- A+

Sport Sport terá desfalques, mas conta com retornos para encarar Vitória; veja provável time Leão volta a entrar em campo na noite deste domingo (23), na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada

Em reta final de preparação, o Sport contará com dois reforços para encarar o Vitória, neste domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da Série A do Brasileiro. Após cumprirem suspensão contra o Botafogo, Matheus Alexandre e Ramon Menezes devem figurar na formação inicial.

Mediante a ausência da dupla na rodada passada, César Lucena acionou Aderlan, na lateral direita, e improvisou o lateral-esquerdo Luan Cândido, ao lado de Rafael Thyere, no miolo de zaga.

Por outro lado, para o clássico nordestino, o Rubro-negro pernambucano terá que lidar com duas baixas. Uma delas já era esperada. Por ter vínculo com o Vitória, o goleiro Gabriel não poderia estar em campo. Aproveitando a situação, o dono da meta leonino recebeu o terceiro amarelo diante do Botafogo.

Com isso, Caíque França retorna ao gol titular após quatro meses. A última vez foi exatamente perante o mesmo Vitória, no empate por 2x2, no Barradão, diante da impossibilidade de Gabriel poder atuar.

Além da mudança forçada no gol, César terá que fazer uma outra modificação na lateral esquerda. No Nilton Santos, Igor Cariús foi advertido com o terceiro cartão amarelo e só volta a ficar à disposição contra o Santos. Assim, Luan Cândido volta a sua função de origem. Kévyson é outra opção.

Provável escalação

Em meio às alterações, o Sport deve entrar em campo com Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.

Veja também