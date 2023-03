Sport terá os retornos de Enderson Moreira e Sabino contra o CSA

A- A+

Passado o empate sem gols com o Santa Cruz, no Clássico das Multidões, do último sábado (18), pela Copa do Nordeste, o Sport volta suas atenções para a última rodada da primeira fase da torneio regional. Nesta quarta-feira (22), o Leão visita o CSA, no Rei Pelé, às 21h30, e terá dois retornos importantes para a partida.

Depois de cumprir suspensão contra o Santa, Sabino volta a ser opção no sistema defensivo. Depois de ser susbstituído por Chico no clássico, a tendência é que o camisa 35 forme dupla com Rafael Thyere no miolo de zaga.

O outro retorno se dará na área técnica. Assim como Sabino, Enderson também foi expulso contra o Sergipe, e não pôde estar presente no Clássico das Multidões. Diante da Cobra Coral, o responsável por dirigir a equipe foi o auxiliar Luís Fernando Flores.

Com 16 pontos, o Sport lidera o Grupo A da Copa do Nordeste. O Leão soma um ponto a mais que o Fortaleza, e para sacramentar o bom momento com a liderança geral da primeira fase e o direito de atuar em casa no mata-mata, precisa derrotar o CSA. Em caso de tropeço, terá que torcer para o Tricolor do Pici não derrotar o Santa Cruz, no Arruda.

