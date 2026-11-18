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Sport Sport terá retorno de quatro atletas emprestados; Carlos Alberto segue no exterior Futuro dos jogadores será definido pela atual gestão, em alinhamento com chapas que vão disputar as eleições

Com o fim da temporada e com o clube em período eleitoral, o Sport se movimenta nos bastidores para dar início ao planejamento 2027. Sob a expectativa da criação do comitê de transição, que vai buscar tratar renovações contratuais e saídas, o Rubro-negro também terá que lidar com atletas que retornam de empréstimos e que possuem longos vínculos com a equipe.

O clube pernambucano emprestou cinco jogadores que estavam fora dos planos da comissão técnica de Roger Silva no início da temporada. Com exceção de Carlos Alberto, os demais começam a ter o futuro definido pela atual diretoria, em alinhamento com as duas chapas que vão concorrer à eleição agendada para 12 de dezembro.

Na lateral direita, Matheus Alexandre está emprestado ao Remo até 31 de dezembro. A equipe do Norte do Brasil tem opção de compra de 60% dos direitos econômicos do atleta de 27 anos, no valor de 1,2 milhão de dólares (R$ 6,5 milhões). O contrato do lateral-direito com o Sport vai até o término de 2028.

Dos atletas emprestados, o volante Luciano é o único que já não possui mais vínculo com o clube no qual estava atuando. O cabeça de área estava cedido ao Cianorte e retorna ao Rubro-negro. O jogador tem contrato com os pernambucanos até dezembro da próxima temporada.

Emprestado ao Independiente Rivadavia, da Argentina, até o término deste ano, Rodrigo Atencio é mais um com longo contrato com o Sport. O atleta de 24 anos ainda tem três anos de vínculo com o Leão. No acordo da diretoria leonina com os argentinos, ficou estipulada uma opção de compra de até 80% dos direitos econômicos do jogador. Os valores podem chegar a 1,9 milhão de dólares (R$ 10,5 milhões).

No ataque, Gustavo Coutinho segue em ação pelo Atlético-GO, clube que disputará os playoffs do acesso da Série B. Com contrato assinado junto ao Sport até o fim de 2027, o atacante vai defender as cores do Dragão até 31 de dezembro deste ano.

Assim como em outras negociações, o clube da Ilha do Retiro também impôs uma cláusula de opção de compra, aos goianos, por 80% de Coutinho, por 1,5 milhão de euros (R$ 9,3 milhões). Até aqui na Segundona, o centroavante marcou 15 gols.

Ainda no setor ofensivo, a situação de um jogador já foi resolvida. Com vínculo com o Sport até o fim de 2028, Carlos Alberto teve o empréstimo prorrogado junto ao Kalba, dos Emirados Árabes. Antes, o atacante ficaria no exterior até dezembro deste ano. Agora, o atleta seguirá por lá até maio de 2027. A extensão contratual já estava prevista na negociação entre os dois clubes.

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