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futebol Sport terá sequência contra equipes do Z4; confira adversários Leão enfrentará o Avaí (17º), na quarta-feira (19), na Ressacada, e depois pega o América-MG (19º), na Ilha do Retiro

O Sport terá pela frente nos próximos dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Na quarta-feira (19), o Leão visita o Avaí, 17º colocado, com 23 pontos. O jogo será na Ressacada. Depois, no dia 24 de agosto, o time rubro-negro enfrentará o América-MG, na Ilha do Retiro. O Coelho é o 19º, com apenas 11 pontos.

A sequência do Sport contra times que estão na parte de baixo da tabela começou na rodada anterior, na Ilha do Retiro, na vitória por 2x1 perante o Londrina (18º, com 20 pontos). O resultado ajudou o clube a retornar ao G6 da Série B, terminando na sexta posição, com 35 pontos.





Humildade

“Estou confiante para a sequência da competição. Em determinados momentos, o Sport precisa ter a humildade de saber que do outro lado tem um adversário com propósito, que quer vencer o jogo. Não é por ele estar em uma zona de rebaixamento que vamos menosprezá-lo”, afirmou o técnico Gilmar Dal Pozzo.

“O lanterna (Ponte Preta) vem de um empate (contra o Náutico). Então, é muito perigoso. Mesmo um dia que a gente for jogar contra a Ponte Preta, América-MG ou o próprio Avaí, que agora é o próximo na sequência, temos de saber que isso é um momento. Esses clubes têm qualidade e ambição de sair dessa situação. Já vivi isso na minha trajetória, especialmente de 2022 a 2024 na Chapecoense, tirando o clube da terceira divisão”, completou.



Mérito

Dal Pozzo também salientou que os possíveis triunfos do Sport nas próximas rodadas não serão por demérito dos adversários, mas sim fruto do trabalho no clube leonino.

“Não é obrigação (vencer times do Z4): é merecimento. Nós temos que fazer por merecer. Esses times que estão lá embaixo têm um objetivo bem claro de sair daquela situação. Então, são equipes que competem muito, que lutam muito, que não desistem porque o campeonato ainda é longo. Então, nós vamos encontrar dificuldade. Tudo que eu conquistei na minha vida não foi por demérito dos adversários, foi por merecimento meu, da minha equipe, dos atletas. E se a gente tiver essa mentalidade, com certeza a gente vai ter êxito nessa sequência”, finalizou.

No primeiro turno, na Ilha do Retiro, o Sport empatou em 2x2 com o Avaí. Na ocasião, o Leão era comandado pelo técnico Márcio Goiano. Os gols rubro-negros foram marcados por Carlos De Pena e Barletta - esse último, inclusive, sofreu uma lesão diante do Londrina e não encara os catarinenses.

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