Sport Sport terá sequência que lhe rendeu dez pontos no primeiro turno da Série B Contra ABC, Londrina, Avaí e Ponte, se repetir desempenho, Leão pode dar passo importante rumo ao acesso

Em fase conturbada na temporada, o Sport terá uma sequência de jogos importantes para as pretensões do clube na briga pelo acesso. Nas próximas rodadas, o Leão terá quatro confrontos contra times que figuram na parte inferior da tabela: ABC, Londrina, Avaí e Ponte Preta. No primeiro turno, por exemplo, diante de tais adversários, o Leão só perdeu dois pontos.

Na oportunidade, a equipe comandada por Enderson Moreira goleou os potiguares, na Ilha, bateu o Londrina fora de casa, derrotou o Avaí, no Recife, e ficou na igualdade com a Macaca, em Campinas. Se repetir o desempenho, a equipe leonina chegaria aos 57 pontos, dando um grande passo em busca do retorno à elite do futebol nacional.

Dando início à sequência de compromissos, o Rubro-negro visita o ABC, nesta sexta-feira (15), às 21h30, no Frasqueirão, pela 28ª rodada. O Elefante é o lanterna na Segundona, com apenas 16 pontos. Depois, o Leão recebe o vice-lanterna Londrina, na Ilha, visita o Avaí (17º), na Ressacada, e encara a Ponte Preta (14º) na capital pernambucana.

Com o time sem vencer há cinco jogos e sofrendo constante pressão, o volante Fabinho salientou as dificuldades da Série B. Contudo, garantiu que o time não tem feito corpo mole na busca pelos resultados positivos.

"O Campeonato Brasileiro é uma maratona e não uma corrida de 100, 200 metros. O mais importante é quando você não perde e tem uma sequência boa. A gente sempre entra pra vencer, ainda mais dentro de casa. Mas a competição está mostrando que é um campeonato longo, difícil. A cada jogo temos a oportunidade de buscar os três pontos e sempre vamos fazer isso. O professor Enderson (Moreira) sempre pede isso e os jogadores entram convictos em buscar", enfatizou.

Projetando o confronto desta sexta com o ABC, o volante ainda minimizou a posição em que o adversário se encontra na tabela. "A gente sempre fala que o próximo jogo é o mais importante. Independente da equipe que seja, da parte de cima da tabela, ou assim como o ABC que está embaixo, mas tem suas projeções no campeonato, temos que respeitar sempre qualquer adversário. Mas temos que ter as nossas convicções, sabemos o que queremos na competição. Vai ser um jogo difícil, mas estamos trabalhando forte para dar nosso melhor e buscar os três pontos", pontuou o camisa 7.

