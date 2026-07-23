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Série B Sport teria pontuação de vice-líder da Série B se não tomasse tantos gols nos minutos finais Após o fim do primeiro turno, o Leão deixou o resultado favorável escapar em cinco jogos

Já virou rotina e as marcas estão cada vez mais perceptíveis na tabela da Série B. Com o gol cedido nos minutos finais no empate em 1x1 contra o Goiás, na última quarta-feira (22), fora de casa, o Sport deixou um resultado considerável favorável escapar pela quinta vez na atual campanha após os 40 minutos do segundo tempo, desperdiçando um total de nove pontos, o que seria suficiente para o Leão ser vice-líder.

Durante o jogo contra o Goiás, na 19ª rodada, o Sport se portou bem durante quase todo o jogo. A defesa afastou boa parte dos lances perigosos, mas o time foi cedendo território, o adversário foi crescendo e marcou aos 43 minutos do segundo tempo. Dois pontos que escaparam.

Diante do Operário-PR, em casa, pela 18ª rodada, o Leão vencia até os 41 minutos, mas uma desatenção proporcionou o gol adversário. Mais dois pontos desperdiçados.

No clássico contra o Fortaleza pela 15ª rodada, no Castelão, o Rubro-Negro reagiu na partida, empatou o confronto, mas um gol aos 50 minutos da etapa final fez que o empate fugisse entre os dedos. Um ponto que ficou de fora da matemática da classificação.

No jogo anterior, na 14ª rodada, o Sport vencia o Atlético-GO até os 50 minutos, mas em um lance de bola parada, o visitante arrancou mais dois pontos da equipe leonina.

Retornando para quarta rodada, diante do Avaí, o Sport chegou a marcar nos minutos finais, estava vencendo na Ilha do Retiro, mas outra desatenção defensiva custou caro e o time visitante empatou aos 51 de etapa complementar. Esses foram os dois primeiros pontos deixados para trás.

Com essa coleção de pontos desperdiçados, o Sport soma 28 pontos e ocupa a oitava posição ao final do primeiro turno. O próximo compromisso rubro-negro será na próxima segunda-feira (27), na Ilha do Retiro, diante do Cuiabá.



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