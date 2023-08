A- A+

Atletismo Sport termina Brasileiro Sub-18 de atletismo em 7° lugar, melhor posição do Norte/Nordeste Os Leões Olímpicos foram representados por 18 atletas, sendo oito do gênero feminino e dez do masculino

O Sport disputou o Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo, em Aracaju, Sergipe, no último fim de semana e conquistou o sétimo lugar geral - a melhor colocação do Norte/Nordeste. O Leão foi representado por 18 atletas, sendo oito do gênero feminino e dez do masculino.

No torneio feminino, o Leão foi 11° colocado, com 29 pontos. Pelo masculino, somou 24 pontos e foi o 13°.

Delegação feminina do Sport no Campeonato Brasil de Atletismo Sub-18. Foto: Divulgação.

Daniel Gonçalves, diretor do atletismo rubro-negro, comemorou a posição conquistada pelos Leões Olímpicos e a regularidade na disputa do Nacional ao longo dos últimos anos.

“O Brasileiro serviu para mostrar a força do atletismo do Sport nas categorias de base. Pela quinta vez consecutiva, terminamos entre os 10 melhores do Brasil na categoria Sub-18. Conseguimos entrar em várias finais e chegamos perto do pódio em 5 provas ,ficando na quarta colocação. Isto mostra o nível técnico que estamos tendo”, celebrou Daniel.

Destaques do Atletismo leonino

Leonardo Camargo - 4° lugar nos 110m com barreira;

Sidney Leandro - 4° colocado no Deactlo;

Wandesson Marlhon - 4° lugar no salto em altura;

Naely Freitas - 4ª posição da prova dos 100m com barreiras, e no revezamento 4x100m

Veja também

Sport Michel Bastos cutuca Sport sobre dívida e ironiza grito da torcida: "pagar, pagar que é bom, nada"