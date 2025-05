Sport acerta com Thiago Gasparino, ex-Santos, para ser o novo executivo de futebol

A- A+

Um dia após anunciar a saída de André Figueiredo do clube, o Sport acertou com um novo executivo de futebol. Trata-se de Thiago Gasparino, que estava no Santos desde junho do ano passado. No clube paulista, ele atuava como analista de mercado. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Depois de iniciar a carreira como gestor de futebol em equipes de menores expressão do futebol brasileiro, Gasparino acertou com o Athletico-PR, em 2018, onde foi analista de mercado até 2020. No Furacão, contribuiu na montagem dos elencos campeões paranaense, da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Ainda no Paraná, o novo executivo do Sport foi coordenador de captação no Coritiba, entre janeiro e junho de 2021. Na sequência, foi CEO na Inter de Limeira e executivo de futebol no Novorizontino e Remo, respectivamente, antes de ir para a Espanha, para ser da equipe de mercado do Real Valladolid.

Entre janeiro e junho de 2024, Thiago Gasparino trabalhou no Corinthians como Gerente do Centro de Inteligência de Futebol. Após ser demitido, foi contratado pelo Santos para ser analista de mercado.

