Com negativas, Sport encerra negociações por Tiquinho Soares e Yan Sasse; Galeano entra na mira
De acordo com o diretor de futebol Bruno Reis, o Leão agora vai buscar outras peças no mercado
Antes otimista por um acerto com o meia-atacante Yan Sasse e o atacante Tiquinho Soares, o Sport recebeu a negativa de ambos os atletas e deu por encerradas as negociações pelos dois jogadores, nesta quarta-feira (5).
A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao diretor de futebol rubro-negro Bruno Reis.
Segundo o dirigente, os contratos oferecidos aos jogadores eram de produtividade. No caso de Tiquinho, o clube atendeu algumas exigências feitas por parte do staff do atleta, mas o centroavante de 35 anos declinou ao convite.
Para seduzir Tiquinho, o Sport chegou a subir a proposta salarial de R$ 150 mil oferecida primeiramente. O valor subiria para R$ 300 mil mediante o cumprimento de metas. O vínculo do atacante também seria renovado de forma automática, caso o Rubro-negro cumprisse o objetivo de subir de divisão.
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Ainda de acordo com Bruno Reis, a diretoria de futebol, através do executivo Ítalo Rodrigues, tentou reverter as situações, mas não obteve sucesso. Agora, o clube pernambucano irá se esforçar em outras frentes, uma vez que vinha mapeando o mercado e tem outros nomes na mira.
Galeano
Um dos jogadores que tem negociações com o clube é o atacante Galeano, ex-Ceará e atualmente no Mirassol. Conforme Bruno Reis, há otimismo por parte da cúpula de futebol para que o ponta esquerda de 26 anos defenda as cores do time da Ilha do Retiro.
Em 2026, o paraguaio disputou 22 partidas pelo Mirassol, contribuindo com apenas uma assistência. No ano passado, emprestado pelo Nacional-URU ao Ceará, Galeano teve sua melhor temporada da carreira. Foram 12 gols e quatro assistências, em 52 partidas pelo Vozão.