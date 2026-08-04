A- A+

Sport Sport sobe valores e segue tentando fechar com Tiquinho Soares Segunda investida deve ser a última do clube para seduzir centroavante de 35 anos

Com o objetivo de reforçar o ataque, o Sport segue buscando a contratação do atacante Tiquinho Soares. No início desta semana, a diretoria rubro-negra formalizou uma nova proposta ao staff do centroavante, após o jogador não aceitar os termos oferecidos na primeira investida.

A informação, divulgada inicialmente pelo ge, foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao diretor de futebol Bruno Reis. A segunda tentativa deve ser a última pelo atacante de 35 anos, uma vez que o oferecido está no limite financeiro do clube. Ainda de acordo o dirigente, outras peças estão sendo analisadas, caso o atleta sinalize com uma nova negativa.

"Fica nessa vai e não vai. Não tenho como falar se avançou ou não, mas a proposta está com ele. Nós temos um prazo e estamos buscando outras alternativas. Chegamos onde poderíamos chegar, pois não vamos fazer nada além do poderío financeiro do clube. Temos uma limitação", declarou o diretor.

Para seduzir Tiquinho, Bruno Reis não revelou os valores, mas afirmou que a proposta salarial está acima dos R$ 150 mil oferecidos primeiramente. O valor subiria para R$ 300 mil mediante à metas. O vínculo do atacante também seria renovado de forma automática, caso o Rubro-negro cumprisse o objetivo de subir de divisão.

Tiquinho Soares está livre no mercado, desde que rescindiu seu contrato com o Santos, em julho. O centroavante cobrava três meses de salários atrasados e sete de direitos de imagem, além de luvas. No primeiro semestre, esteve emprestado ao Mirassol. Foram apenas dez jogos e um gol marcado pelo time paulista.

Outras contratações

Indo além da contratação de um camisa 9, o Sport busca ainda jogadores para outras três posições de olho na sequência da Série B. A ideia da diretoria é que os reforços possam chegar "para decidir".

"A gente está fazendo uma leitura geral. Estamos buscando atletas que venham nas posições que achamos necessárias, mas que venham para decidir", finalizou Bruno Reis.

Veja também