Técnico valoriza título do Sport na Copa Carpina sub-16

O Sport celebrou, no último domingo (28), o bicampeonato da Copa Carpina sub-16. O Leão superou o Retrô por 4x3 nos pênaltis, após empate em 2x2 no tempo normal, no estádio Paulo Petribu, em Carpina.

Esse é o segundo título consecutivo do Leão na competição. Em 2024, o Rubro-negro havia batido o Santa Cruz nos pênaltis, no Arruda, com Zé Lucas como capitão, e agora repete o feito em 2025.

Segundo o técnico Ítalo Santiago, a conquista é a recompensa de muito trabalho.



“A equipe mostrou personalidade para reagir em momentos decisivos e conseguiu se superar em cada fase. É uma conquista que valoriza todo o projeto da base do Sport”, destacou.

A dupla ofensiva formada por Jonathas e Arthur Victor foi um dos destaques da campanha. Juntos, marcaram 14 gols e tiveram papel decisivo na caminhada até o título, mostrando entrosamento e faro de gol em todos os jogos.

“Fico muito feliz por ajudar a equipe em mais uma conquista importante. Trabalhamos bastante para chegar até aqui e esse título é de todo o grupo, que se dedicou do início ao fim. É especial fazer parte dessa história e dar alegria à torcida do Sport”, celebrou o atacante Jonathas, artilheiro da equipe com oito gols.

A conquista também foi valorizada por André Andrade, gerente das categorias de base do Leão.

“O objetivo maior foi alcançado: proporcionar à geração mais nova experiências que os fizeram crescer como equipe. Passamos por jogos com um a menos, uma semifinal decidida no último minuto e uma final em que viramos um 2x0. Mais do que o título, fica o aprendizado e a confirmação do grande trabalho do professor Ítalo, um profissional sério e dedicado”, disse.

Campanha do Sport na Copa Carpina sub-16

Treze-PB 2x2 Sport (Hebert Nicolás)

Sport 19x0 Sete de Setembro (Arthur Victor 4x, Jonathas 3x, Everson 3x, Bernardo 2x, Grafite 2x, Hanry, Mesaque, Bruno Miguel, Ian Felipe e Leony)

Sport 5x1 Viva (Jonathas 2x, Arthur Victor, Mesaque e Leony)

Sport 2x1 Ipojuca (Jonathas 2x)

Quartas de final: Sport 4x2 FG Academy (Cauã Henrique, Jonathas, Arthur Victor e Ruan)

Semifinal: Sport 2x2 Atlético-PI (pênaltis: 4x3) – gols de Bernardo e Cauã Henrique

Final: Sport 2x2 Retrô (pênaltis: 4x3) – gols de Jonathas e Bernardo

Com informações de assessoria

