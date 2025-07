A- A+

Provocação Sport: torcedores replicam ideia de influencer para provocar Neymar Sport e Santos se enfrentam neste sábado (26), na Ilha do Retiro, com a presença do craque

O Sport tentará usar de todas as armas para vencer o Santos, neste sábado (26), na Ilha do Retiro, para somar a primeira vitória na Série A. Tentando desestabilizar Neymar, principal jogador do time paulista, a torcida rubro-negra abraçou a ideia de um influencer e levará a campo, máscaras da atriz Bruna Marquezine, ex-companheira do atleta.

O idealizador é o influencer Pedro Chianca, criador de conteúdos do futebol pernambucano, em especial para o Trio de Ferro da capital (Sport, Santa Cruz e Náutico). Ele divulgou nas redes sociais a produção da brincadeira, que foi imediatamente abraçada pela torcida leonina.

Dono de um humor aguçado e sempre disposto a fazer uma velha e boa resenha, Chianca nessa oportunidade um momento perfeito para brincar com um dos maiores ídolos do futebol nacional.

Modelo de máscara de Bruna Marquezine preparado por torcedores do Sport - Reprodução/Pedro Chianca

"Sabendo do apelo nacional para esse jogo e que virá muitos torcedores de outros times, de outras cidades, para ver somente Neymar, eu quis de alguma forma brincar com essa situação", iniciou.

"O torcedor do Sport abraçou essa ideia de tentar desestabilizar, a gente sabe o momento difícil que o Sport tem passado, quatro pontos só no campeonato, então eu quis tentar um alívio cômico para essa situação toda e brincar com o Neymar", disse.

Questionado se o 'tiro sair pela culatra' e o camisa 10 da Vila se empolgar pela situação, o produtor saiu na esportiva: "Pedirei perdão à torcida rubro-negra (risos)".



