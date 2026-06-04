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Decisão Sport informa que punição de transfer ban da Fifa por transferência de Rivera foi retirada Com a regularização, o Leão está livre para registrar novos atletas com a abertura da janela de transferências em 20 de julho

O Sport informou que a punição de transfer ban da Fifa foi retirada após a regularização dos procedimentos exigidos, nesta quinta-feira (4).

O clube rubro-negro recebeu a pela contratação do volante Christian Rivera, que veio do Tijuana/MEX para o Leão na temporada passada.

No comunicado oficial, o Sport destacou que a ação decorreu de uma questão administrativa relacionada à atualização de informações e documentos no sistema TMS (Transfer Matching System).

De acordo com o Leão, o clube prestou todos os esclarecimentos solicitados e adotou as medidas necessárias para demonstrar a regularidade da operação, sempre com o acompanhamento do escritório jurídico internacional que assessora o Sport em demandas perante a Fifa.

Durante o processo, o Sport foi multado no valor de 1.000 francos suíços, cujo valor foi pago à entidade.

"Com a finalização de todas as etapas exigidas, a FIFA reconheceu a regularização da situação e promoveu a retirada do impedimento de registro anteriormente aplicado, encontrando-se o Sport Club do Recife plenamente apto à realização de registros de atletas perante os órgãos competentes", finaliza a nota do Leão.

Sem o transfer ban, o Sport poderá inscrever novos atletas na janela de transferências, que abre em 20 de julho.



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