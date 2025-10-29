A- A+

Futebol Sport trata busca por novo técnico com "tranquilidade" Ideia no momento é ajudar César Lucena na preparação para jogo com Flamengo, para posteriormente iniciar carga pelo próximo treinador

"Tranquilidade". Assim o Sport trata a busca pelo próximo treinador. Após comum acordo para a saída de Daniel Paulista, na última terça-feira (28), a cúpula de futebol rubro-negra trata com cautela a chegada de um novo comandante, com o objetivo de escolher de forma certeira quem vai dirigir a equipe também em 2026.

Segundo a Folha de Pernambuco apurou, o momento dentro do clube é de dar suporte a César Lucena, no intuito de preparar a equipe da melhor forma para a partida contra o Flamengo. A diretoria prepara um comunicado oficial para soltar até esta sexta-feira (31).

O Sport encara o adversário carioca no sábado (1º), às 21h, no Maracanã, pela 31ª rodada. De acordo com uma fonte, a partir de sexta, quando o clube realiza o último treino antes do confronto, é que os diretores vão dar uma atenção maior ao mercado de treinadores.

Na terça-feira, após o anúncio da saída de Daniel Paulista, o presidente rubro-negro, Yuri Romão, informou que o fim da parceria entre clube e treinador teve iniciativa do agora ex-técnico. Posteriormente, em suas redes sociais, Daniel fez uma publicação de despedida, onde confirmou ter partido de si o ponto final na quarta passagem como comandante do clube.

Sport no Brasileirão

Em meio à busca pelo próximo comandante, o Sport ainda tem nove jogos na sequência do Brasileirão. O clube segue afundado na lanterna da competição, com 17 pontos, e soma apenas duas vitórias até o momento.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão tem apenas 0,05% de chances de permanecer na Série A. O time pernambucano está 15 pontos atrás do Santos, primeiro clube fora do Z-4.

Veja também