Vice de futebol do Sport comenta busca por treinador "extremamente pragmático"

Em comunicado enviado à imprensa, através da assessoria de comunicação do clube, o vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Falcão, se pronunciou sobre a procura por um novo treinador. No último sábado (3), a diretoria rubro-negra optou por terminar a parceria com Pepa, após o revés para o Fluminense, por 2x1, no Maracanã.

Mais cedo, em entrevista à Folha de Pernambuco, o presidente do clube, Yuri Romão, havia comentado ter "pressa" para acertar com um novo comandante e que oito a dez nomes estariam no radar. Discurso que foi reforçado por Guilherme Falcão. A expectativa é que o próximo treinador esteja à frente do time já no confronto com o Cruzeiro, domingo (11), na Ilha do Retiro.

De acordo com o dirigente, a cúpula de futebol iniciou conversas com técnicos que tenham o perfil desejado para dar sequência ao trabalho.

"Temos boas perspectivas para o anúncio em breve de um novo treinador. Tivemos boas entrevistas nessas últimas 48 horas, de modo que a gente está confiante em termos um treinador ao longo desta semana e que, se tudo der certo e correr dentro do que a gente espera, esteja conosco já para a partida com o Cruzeiro", pontuou.

"Caso isso não venha a se concretizar, temos plena confiança no staff que hoje compõe o staff do Sport, das pessoas que compõem o staff, que têm plena capacidade de colocar o time em campo contra o Cruzeiro, e fazer com que a gente possa obter uma performance que nos assegure um resultado de vitória", seguiu.

Sobre o perfil desejado para assumir a equipe, há um entendimento por parte da diretoria do Sport que o profissional "respeite a história do Sport em termos de modelo de jogo", mas que saiba fazer o time assegurar os resultados com uma defesa sólida.

"A gente precisa também, na nossa leitura, de um treinador que seja extremamente pragmático na atuação do time. A gente não pode só jogar bem, a gente não pode ter recortes de bom futebol dentro do jogo. A gente precisa, acima de tudo, é garantir os resultados", explicou.

"Das entrevistas que fizemos até agora, todos os treinadores com quem falamos foram unânimes em dizer que o nosso elenco é muito forte, e a posição da tabela não reflete a qualidade dos nossos atletas, de modo que a gente tem confiança de que vai ter uma reviravolta nesse processo que o Sport está vivenciando", completou.

