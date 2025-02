A- A+

Futebol Sport: três torcedores são punidos por arremesso de objetos no gramado durante jogo contra o Náutico Um dos objetos arremessados atingiu o massagista do time alvirrubro; torcedores estão proibidos de frequentar a Ilha do Retiro por até 180 dias

O Sport se pronunciou nesta segunda-feira (17) sobre o episódio ocorrido na partida contra o Náutico, no último sábado (15), na Ilha do Retiro. Durante o jogo, torcedores arremessaram objetos no gramado, incluindo uma pedra direcionada à delegação do Timbu, que atingiu a cabeça do massagista alvirrubro, Thales Barbosa.

O Clube Náutico Capibaribe vem a público repudiar o ocorrido no fim do clássico, na Ilha do Retiro, quando vários objetos foram arremessados dentro de campo em direção à delegação alvirrubra, entre copos, sandálias e até pedras. Uma dessas pedras atingiu a cabeça do massagista… pic.twitter.com/YHLR5C2HIQ — Náutico (@nauticope) February 16, 2025

Segundo o clube rubro-negro, três responsáveis foram identificados e bloqueados do sistema de compra de ingressos. Dois deles receberam punição da Justiça de Pernambuco e estão proibidos de frequentar a Ilha do Retiro por 180 dias. O terceiro ficará afastado por 90 dias.

Além disso, o Sport informou que encaminhará os dados de um dos envolvidos ao Conselho Deliberativo, que avaliará a possibilidade de exclusão do torcedor do quadro de sócios do clube.

Confira a nota oficial do Sport na íntegra:

"O Sport Club do do Recife informa que identificou três torcedores que arremessaram objetos no gramado durante a partida contra o Náutico, no último sábado (15), e em consonância com as normas do clube e das autoridades competentes, os mesmos foram bloqueados do sistema de compra de ingressos.

Dois deles foram punidos pela Justiça de Pernambuco com suspensão de acesso ao estádio por 180 dias. O terceiro recebeu punição de 90 dias.

Adicionalmente, o clube enviará os dados de um desses torcedores ao Conselho Deliberativo para que a Comissão de Ética avalie a possibilidade de exclusão do mesmo do quadro de sócios do clube.

O Sport Club do Recife reafirma seu compromisso com a segurança e o respeito dentro e fora dos estádios. Qualquer conduta que comprometa esses valores será prontamente investigada e punida.

Por fim, agradecemos o apoio e a colaboração dos torcedores que respeitam as normas e valores do clube."

Veja também