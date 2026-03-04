A- A+

Educação e esporte Sport: nova patrocinadora, UniCesumar fomenta educação para atletas do clube Os sócios do Leão também terão descontos na instituição de ensino superior

Nova patrocinadora do Sport, a instituição de ensino superior, UniCesumar, firmou uma parceria que contempla descontos para os sócios do Leão cursar o ensino superior e bolsas para os atletas do clube, principalmente das categorias de base.

A iniciativa integra o projeto Educa Esporte, que conecta a universidade a clubes, modalidades e comunidades, por meio da educação superior acessível, esporte como caminho de desenvolvimento humano, cultura jovem criativa e conectada.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da UniCesumar, José Henrique Saviani, a chegada ao Sport é um investimento direto na valorização do esporte pernambucano.



"Queremos transformar a energia que pulsa nas arquibancadas em um caminho concreto para o desenvolvimento profissional, mostrando que a educação e o esporte caminham juntos na construção de futuros vitoriosos”, afirmou José Henrique Saviani.

Com o acordo, a UniCesumar, passa a estar presente nos calções da equipe de arbitragem e nas placas de campo, além de ativações nos estádios e exposição nos canais digitais do time ao longo da temporada.

A parceria teve início no duelo da volta das semifinais do Pernambucano, contra o Retrô, na Ilha do Retiro. O Rubro-negro venceu por 3 a 2.

Educação como agente transformador

O acordo entre a instituição de ensino superior e o Sport prevê um investimento em formato de crédito estudantil, a ser utilizado exclusivamente nos cursos de Graduação (EAD, semipresenciais e híbridos), Pós-graduação, Técnicos e Profissionalizantes na modalidade a distância oferecidos pela UniCesumar.

Além disso, como um benefício exclusivo para a torcida rubro-negra, os sócios do Sport terão descontos de até 75% nos cursos de Graduação e Pós-graduação a distância.

"A chegada da Unicesumar ao quadro de parceiros do Sport ratifica a força e a credibilidade do nosso projeto institucional. Unir o Leão a uma referência no setor educacional é um passo estratégico que visa não apenas o suporte comercial, mas também o fortalecimento de marcas que acreditam no desenvolvimento através do esporte", destacou Henrique Aguiar, diretor de Marketing e Negócios do Sport.



O projeto Educa Esporte já beneficiou mais de 2,4 mil atletas, ex-atletas, comissões técnicas e dirigentes.



Atualmente, mais de 40 entidades esportivas ativas e times contam com recursos do projeto, incluindo 26 no futebol. A lista inclui times como o Corinthians, Bahia, Londrina, América-MG, Paysandu, Avaí e Figueirense entre outros, além da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA).



Com informações de assessoria

