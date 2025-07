A- A+

Má fase Sport: uniformizadas e torcedores invadem CT para cobrar jogadores e comissão técnica; veja vídeos O grupo pressionou o elenco pela péssima campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, com o clube afundado na lanterna

Membros de torcidas uniformizadas e torcedores comuns invadiram o Centro de Treinamento do Sport, nesta quarta-feira (16), para cobrar os jogadores e comissão técnico do Leão.

A ação é resultado de aproximadamente quatro meses sem vitórias e a lanterna da Série A do Brasileirão.

O grupo de torcedores conversou em tom de cobrança com a maior parte do elenco profissional e o técnico Daniel Paulista.

O executivo de futebol rubro-negro, Thiago Gasparino, e o diretor geral de futebol, Enrico Ambrogini, estavam presentes. Já o presidente Yuri Romão não participou da conversa.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível observar os torcedores destacando a má fase do clube na temporada.

"Sobe a base, joga outro time, mas vão embora porque vocês não estão representando a camisa do Maior do Nordeste. Olha o que está acontecendo. Estamos aqui num feriado [no Recife], estamos todos aqui porque amamos essa instituição", disse um dos membros uniformizados presentes no protesto.

O técnico Daniel Paulista tomou a frente da conversa com os jogadores e tentou justificar mudanças que estão sendo feitas na equipe.

"Desde que a gente está aqui, e vocês estão acompanhando. Algumas mudanças têm começado a acontecer, porque precisamos encontrar um jeito de mudar essa situação com vitória. Estamos mudando o treinamento, estamos treinando mais, em dois períodos. A dedicação está acontecendo. Alguns jogadores saíram, outros estão começando a chegar. A tendência é que vai acontecer outras mudanças porque não dá para ficar do jeito que está. O grupo também entende isso", iniciou o comandante rubro-negro.

"Agora temos que estar juntos. Eu sei que o que vocês querem é um time que represente vocês que estão na arquibancada. Que deixe a bunda no chão, entre de cabeça, se mate dentro do campo", completou Daniel Paulista.

Torcedor do Sport e formado nas categorias de base do clube, o zagueiro Chico também se posicionou na conversa com os torcedores no CT.

"Vocês têm todo o direito de estar aqui, de cobrar. Eu tenho uma história no clube, não é de hoje, de pequeno. Tenho esse sentimento dentro de campo. Eu sinto isso que vocês sentem e eu fico indignado, muitas vezes, com os caras [outros atletas] que a gente tenta passar o que é o clube", disse.



O Sport volta a campo neste domingo (20), às 17h30, contra o Botafogo, na Ilha do Retiro.

Sport repudia

Por meio de nota oficial, o Sport repudiou a invasão ocorrida no CT do clube, na tarde desta quarta-feira (16). Jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes foram cobrados por grupos uniformizados e torcedores.



O Leão informou que, durante o episódio, "houve coação contra atletas, membros da comissão técnica e funcionários do Clube — condutas absolutamente inaceitáveis".

O Sport também destacou que "tomará todas as medidas cabíveis para identificar e punir os responsáveis, com o apoio das autoridades competentes".



Veja vídeos:

