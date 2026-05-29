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Futebol Sport vai inaugurar novo placar em clássico contra o Náutico Além das funções tradicionais, o sistema permitirá a exibição de conteúdos audiovisuais

O Sport terá um novo placar digital em LED na Ilha do Retiro. O equipamento será inaugurado oficialmente neste sábado (30), no clássico contra o Náutico, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A instalação foi realizada pela Trend Mídia. Com dimensões de 20m x 4m, o novo telão ficará posicionado nos últimos degraus da arquibancada frontal.

Além das funções tradicionais de placar e cronômetro em tempo real, o Sport informou que o sistema permitirá "a exibição de conteúdos audiovisuais, informações institucionais, ativações, campanhas do clube e materiais voltados à interação com a torcida".

“O projeto da Ilha do Retiro representa exatamente o que o Trend Led Lab foi criado para fazer: soluções de LED desenvolvidas sob medida de alta visibilidade, com integração técnica e operacional ponta a ponta. Estar presente em mais um grande estádio do Nordeste reforça a capacidade técnica da empresa e a confiança que clubes e parceiros têm depositado no nosso trabalho”, afirmou Durval Costa Neto.

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