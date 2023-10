A- A+

Futebol Sport vai realizar testes de reconhecimento facial com torcedores no jogo contra a Ponte Preta Clube busca ampliar a segurança da torcida na Ilha do Retiro

No duelo contra a Ponte Preta, marcado para as 20h desta segunda-feira (9), o Sport vai realizar testes de reconhecimento facial com uma parcela de torcedores para entrada na Ilha do Retiro. A iniciativa, desenvolvida pelo departamento de tecnologia da informação conjuntamente com a Imply, visa dar início, de maneira gradativa, à implementação integral do sistema biométrico de acesso nos jogos do time no estádio.

O objetivo do Sport com o ingresso via reconhecimento facial é ampliar a segurança dos torcedores, reduzir o tempo de passagem pelas catracas e combater o cambismo, uma vez que será necessário o uso do rosto para compra dos bilhetes, tornando-o únicos e, portanto, intransferíveis.

Os torcedores do teste desta segunda-feira já foram contactados e serão do setor das cadeiras centrais – portões 2 e 2A. Eles serão contactados pelo clube, que colherá informações para cadastro. O Sport aproveita também para deixar claro que está em consonância com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

“A mudança, para ser completa, precisa ocorrer de maneira sistêmica, passando por clubes, entidades e parceiros. Cientes disso, temos reestruturado a instituição, em todos os aspectos: gestão, finanças, relacionamento com o torcedor, categorias de base e infraestrutura e tecnologia. Também queremos promover melhorias na Ilha do Retiro, e a introdução ao reconhecimento facial vai de encontro a essas mudanças”, destaca Yuri Romão, presidente do Sport.

