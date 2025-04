A- A+

Sport Com semana livre, Sport pode ter pelo menos uma novidade contra o Vasco Recuperado de fratura no pé, o meia-atacante Rodrigo Atencio vem trabalhando com o grupo rubro-negro

Após a segunda-feira (7) de folga, o elenco do Sport se reapresentou na manhã desta terça-feira (8), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, para dar início à preparação para mais um jogo do Campeonato Brasileiro. No sábado (12), o Leão visita o Vasco, às 21h, em São Januário, pela terceira rodada.

Com a semana livre para trabalhar o grupo de olho no Cruzmaltino, o técnico Pepa deve ter pelo menos uma novidade na lista de relacionados para a partida.

Recuperado de uma fratura no pé esquerdo, o meia-atacante Rodrigo Atencio vem melhorando o condicionamento físico para voltar a ajudar o time. Havia a expectativa que ele ficasse ao menos no banco de reservas no último final de semana.

O camisa 20 argentino se machucou nas quartas de final do Estadual contra o Decisão, no início do mês passado, e teve sua situação comentada por Pepa depois do jogo com o Palmeiras.

"O Chino (Atencio) esteve parado por muito tempo, teve apenas um treino conosco. Teve a adaptação normal ao Estadual e à Copa do Nordeste. Com todo respeito, são competições diferentes, onde no Estadual dominamos praticamente todos os jogos. Já está integrado e vai ter o seu tempo", salientou o treinador.

Mesmo com apenas 287 minutos somados nas seis partidas que atuou no ano, Atencio vinha agradando o torcedor rubro-negro. Até se contundir, o argentino ajudou o Sport marcando três gols e dando uma assistência.

Situação de Hereda

Substituído por Matheus Alexandre ainda no primeiro tempo contra o Palmeiras, o lateral-direito Hereda aparenta não preocupar para o próximo compromisso.

Apesar de deixar o gramado da Ilha com dores no quadril, aos 19 minutos, após dividida com o zagueiro Murilo, o atleta passou por exames e não teve lesão diagnosticada. Ao longo da semana, o jogador de 26 anos ficará sendo reavaliado pelo departamento médico.

Trio entregue ao DM

Antes de a bola rolar diante do Palmeiras, a assessoria de comunicação do Sport atualizou a situação de três atletas entregues ao DM.

O lateral-esquerdo Dalbert está em tratamento de uma lesão na panturrilha direita; o atacante Gonçalo Paciência trata uma lesão muscular no quadril direito; e o zagueiro Antônio Carlos está fora de combate por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

