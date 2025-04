Sport busca encerrar fase positiva do Vasco em São Januário

A- A+

O Sport segue em reta final de preparação para voltar a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado (12), às 21h, o Leão visita o Vasco, em São Januário, pela terceira rodada da competição nacional.

Apesar do técnico Pepa afirmar que enxerga a equipe em uma crescente, o Sport não sabe o que é vencer há quatro jogos na temporada - pior sequência negativa do ano. Buscando a primeira vitória na Série A, o Rubro-negro terá o desafio de encerrar o jejum de vitórias diante de um adversário que ainda não sentiu o sabor da derrota atuando dentro de seus domínios em 2025.

Até o momento, o Vasco fez nove jogos como mandante no ano. Entretanto, apenas cinco foram realizados em São Januário. No recorte, o Cruzmaltino venceu quatro e empatou um. Um aproveitamento de 86,6% nas vitórias sobre Portuguesa e Botafogo (Estadual), Santos (Brasileiro) e Puerto Cabello (Sul-Americana), além do empate com o Bangu (Estadual).

Em entrevista à comunicação do clube, o volante Du Queiroz ressaltou a força da equipe carioca no Rio, mas afirmou que o Sport precisa triunfar caso queira alcançar coisas maiores no Brasileirão.

"É um jogo difícil. O Vasco é uma grande equipe, sabemos da pressão que é jogar em São Januário, mas para quem quer subir, crescer no campeonato, temos que começar a pontuar fora, conquistar vitórias. Nós vamos em busca da primeira vitória no Brasileiro", falou o cabeça de área.

Pela segunda vez nesta temporada, o elenco rubro-negro teve uma semana livre para se preparar para um compromisso. Com o jejum de vitórias nas últimas quatro partidas, Du Queiroz destacou o período de treinos. Seguindo a linha de Pepa, o atleta acredita que o time está em evolução na temporada. O Leão vem de derrotas para Altos, Retrô e Palmeiras, além de ter ficado no empate com o São Paulo.

"Este período está sendo importante, o professor (Pepa) está trabalhando bem. Este tempo para treinar é importante para nós, para nossa evolução", salientou. "O Sport tem grandes jogadores, acredito que o Campeonato Brasileiro é top 5 do mundo, difícil jogando em casa ou fora, mas temos tudo para fazer um grande ano", completou.

