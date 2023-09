Sport vê distância para o 5º crescer e tem próxima rodada 'favorável' na luta pelo acesso

A- A+

Após a goleada sobre o Londrina, os torcedores do Sport não largam a calculadora, no intuito de fazer as contas para um possível acesso da equipe. Com o término da 29ª rodada, na última segunda-feira (25), o Leão viu adversários diretos como Juventude e Novorizontino vencerem seus compromissos. Mas nada que tenha tirado o otimismo dos rubro-negros. Pelo contrário, os torcedores viram a distância para o primeiro time fora do G-4 aumentar e a probabilidade de subir de divisão crescer.

Antes de entrar em campo no sábado (23), apenas dois pontos separavam o Rubro-negro do então quinto colocado Criciúma. Os catarinenses estacionaram nos 48 pontos ao perder para o Atlético-GO e caíram uma posição na tabela. Agora, a primeira equipe fora da zona de acesso é o Guarani, que também tropeçou, ao ser derrotado para o CRB. O Bugre havia iniciado a rodada na vice-liderança.

Com 53 pontos, o Sport subiu para o segundo lugar da Série B e está a dois pontos do líder Vitória. Completam o G-4, Novorizontino (51) e Juventude (50), que nessa segunda-feira derrotaram ABC e Avaí, respectivamente, no complemento da rodada.

Restando apenas nove rodadas para o fim da competição nacional, o time da Ilha do Retiro viu as chances de acesso subirem para 72%. No próximo final de semana, desde que faça sua parte perante o 16º lugar Avaí, fora de casa, na sexta-feira (29), o Rubro-negro pode ver a probabilidade de retornar à Série A crescer ainda mais.

De acordo com os estudos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), quem alcançar entre 67 e 69 pontos tem mais de 99% de possibilidade de chegar à Série A. Dados que na visão do técnico Enderson Moreira estão acima da realidade. Principalmente por causa dos confrontos diretos na parte superior da tabela.

"Vai ter muito confronto direto. Nessa rodada, tivemos Atlético-GO x Criciúma, CRB x Guarani. Então, naturalmente essa pontuação (para o acesso) deve baixar. Eu não acho que a gente vai ter 67 ou 68 pontos como limítrofe para o acesso", declarou.

Na próxima rodada, aliás, mais dois jogos entre times que brigam para subir podem contribuir para a análise do treinador leonino. No Alfredo Jaconi, o atual quarto colocado Juventude recebe o sexto lugar Criciúma, às 15h30 de sábado (30). No mesmo dia, às 17h, o Guarani (5º) medirá forças com o Novorizontino (3º), no Brinco de Ouro. Com isso, ao término da rodada, o Sport pode abrir até seis pontos de vantagem para a primeira equipe fora da zona de acesso.

