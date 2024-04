A- A+

Sport Sport vê pena reduzida "com bons olhos" e fala em cumprir papel de mandante para garantir segurança Presidente Yuri Romão e vice-jurídico Rodrigo Guedes se pronunciaram após julgamento

O presidente do Sport, Yuri Romão, e o vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Guedes, se pronunciaram sobre o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta terça-feira (9), que culminou na redução da pena imposta ao clube pernambucano pelo atentado provocado por uma uniformizada leonina ao ônibus do Fortaleza, em fevereiro.

O mandatário rubro-negro enxerga a pena reduzida "com bons olhos". Além disso, reforça que o clube tentou, de todas as formas, provar que desempenhou sua função de mandante como o solicitado pelos órgãos de segurança.

“Em que pese a não desqualificação do artigo 213 do CBJD, o que isentaria o clube de qualquer responsabilidade, vemos a diminuição da pena com bons olhos. Demonstramos, através de documentos, tudo o que o clube fez, e continuará fazendo, para cumprir o seu papel como mandante, a fim de garantir a segurança na parte que lhe cabe”, pontuou o mandatário rubro-negro.

Responsável por fazer a defesa do Sport na audiência realizada no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), Rodrigo Guedes também entende que o julgamento terminou de forma positiva para o Leão, apesar de ter que cumprir mais um jogo com parte do estádio fechado.

“Acredito que foi positivo. O que aconteceu foi provocado por uma parte de uma torcida organizada e isso acarretou numa punição pela primeira vez nessa esfera. Os auditores do STJD entenderam que o Sport nunca se furtou da sua responsabilidade nesse caso, mesmo com o fato tendo ocorrido a oito quilômetros do estádio”, ressaltou o dirigente.

Veja também

Futebol Real Madrid empata em casa com City na ida das quartas da Champions