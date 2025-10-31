Sport: veja os jogadores com contrato para a próxima temporada
O clube conta com 35 atletas garantidos no elenco para iniciar os trabalhos visando o ano de 2026
Com o final do Campeonato Brasileiro se aproximando e o iminente rebaixamento à Série B cada vez mais perto, o Sport começa a trabalhar o seu elenco para a próxima temporada.
Visando o planejamento de 2026, o Leão já sinalizou saídas e renovações, como a dispensa do zagueiro da base, Renzo, e as renovações do zagueiro e capitão, Rafael Thyere, e do lateral-esquerdo Igor Cariús.
Atualmente o Sport conta com 35 atletas em seu elenco garantidos para iniciar a temporada de 2026, onde destes, 13 estão emprestados e retornarão ao final deste ano. Deste recorte, três foram emprestados com opção de compra ao final do contrato. São os casos do zagueiro Chico, do volante Fabricio Domínguez e do atacante Gustavo Coutinho.
Da totalidade de jogadores, dois têm uma situação parecida que envolve lesões. São os casos do goleiro Denis e do atacante Zé Roberto. Ambos têm contrato até o final deste ano, mas devem ter seus vínculos prorrogados por terem se submetido a procedimentos cirúrgicos e ainda estarem em recuperação de suas lesões.
Sendo assim, o clube já conta com uma base de elenco para a sua pré-temporada visando o Campeonato Pernambucano e as demais competições que o Leão disputará.
Confira a relação de jogadores e a duração de seus contratos:
Goleiros:
Caíque França: até o fim de 2026;
Thiago Couto: até o fim de 2027 (emprestado ao Vitória/BA);
Adriano: até o fim de 2026;
Denis: (contrato vence este ano mas deve ser estendido por conta de sua lesão);
Zagueiros:
Marcelo Ajul: até o fim de 2027 (emprestado ao Atlhetic/MG);
Chico: até o fim de 2026 (emprestado ao Hapoel Tel Aviv(ISR) com opção de compra);
Ramon Menezes: até o fim de 2026;
Rafael Thyere: até o fim de 2026;
João Silva: até o fim de 2027;
Victor Gabriel: até o fim de 2027 (emprestado ao Internacional/RS);
Laterais-direitos:
Matheus Alexandre: até o fim de 2028;
Ewerthon: até o fim de 2026 (emprestado ao Juventude);
Laterais-esquerdos:
Igor Cariús: até o fim de 2026;
Felipinho: até o fim de 2026 (emprestado ao Criciúma);
Volantes:
Lucas Kal: até o fim de 2026;
Christian Rivera: até o fim de 2028;
Pedro Martins: até o fim de 2026 (emprestado a Chapecoense);
Lucas André: até o fim de 2026;
Luciano: até o fim de 2027 (emprestado ao Ypiranga/RS);
Pedro Augusto: até o fim de 2026;
Zé Lucas: até o fim de 2028;
Fábio Matheus: até o fim de 2026 (emprestado ao Novorizontino);
Fabricio Domínguez: até o fim de 2027 (emprestado ao Cerro Porteño (PAR) com opção de compra);
Meias:
Sérgio Oliveira: até o fim de 2026;
Rodrigo Atencio: até o fim de 2029;
Lucas Lima: até o fim de 2026;
Gustavo Maia: até o fim de 2026 (emprestado ao Criciúma);
Atacantes:
Matheusinho: até junho de 2026;
Barletta: até o fim de 2028;
Romarinho: até o fim de 2026;
Carlos Alberto: até o fim de 2028 (emprestado ao Cuiabá);
Pablo: até o fim de 2026;
Gustavo Coutinho: até o fim de 2028 (emprestado ao Coritiba com opção de compra);
Ignacio Ramírez: até junho de 2026;
Zé Roberto (contrato vence este ano, mas deve ser estendido por conta de sua lesão);