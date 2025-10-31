A- A+

Sport Sport: veja os jogadores com contrato para a próxima temporada O clube conta com 35 atletas garantidos no elenco para iniciar os trabalhos visando o ano de 2026

Com o final do Campeonato Brasileiro se aproximando e o iminente rebaixamento à Série B cada vez mais perto, o Sport começa a trabalhar o seu elenco para a próxima temporada.

Visando o planejamento de 2026, o Leão já sinalizou saídas e renovações, como a dispensa do zagueiro da base, Renzo, e as renovações do zagueiro e capitão, Rafael Thyere, e do lateral-esquerdo Igor Cariús.

Atualmente o Sport conta com 35 atletas em seu elenco garantidos para iniciar a temporada de 2026, onde destes, 13 estão emprestados e retornarão ao final deste ano. Deste recorte, três foram emprestados com opção de compra ao final do contrato. São os casos do zagueiro Chico, do volante Fabricio Domínguez e do atacante Gustavo Coutinho.

Da totalidade de jogadores, dois têm uma situação parecida que envolve lesões. São os casos do goleiro Denis e do atacante Zé Roberto. Ambos têm contrato até o final deste ano, mas devem ter seus vínculos prorrogados por terem se submetido a procedimentos cirúrgicos e ainda estarem em recuperação de suas lesões.

Sendo assim, o clube já conta com uma base de elenco para a sua pré-temporada visando o Campeonato Pernambucano e as demais competições que o Leão disputará.

Confira a relação de jogadores e a duração de seus contratos:

Goleiros:

Caíque França: até o fim de 2026;

Thiago Couto: até o fim de 2027 (emprestado ao Vitória/BA);

Adriano: até o fim de 2026;

Denis: (contrato vence este ano mas deve ser estendido por conta de sua lesão);

Zagueiros:

Marcelo Ajul: até o fim de 2027 (emprestado ao Atlhetic/MG);

Chico: até o fim de 2026 (emprestado ao Hapoel Tel Aviv(ISR) com opção de compra);

Ramon Menezes: até o fim de 2026;

Rafael Thyere: até o fim de 2026;

João Silva: até o fim de 2027;

Victor Gabriel: até o fim de 2027 (emprestado ao Internacional/RS);

Laterais-direitos:

Matheus Alexandre: até o fim de 2028;

Ewerthon: até o fim de 2026 (emprestado ao Juventude);

Laterais-esquerdos:



Igor Cariús: até o fim de 2026;

Felipinho: até o fim de 2026 (emprestado ao Criciúma);

Volantes:

Lucas Kal: até o fim de 2026;

Christian Rivera: até o fim de 2028;

Pedro Martins: até o fim de 2026 (emprestado a Chapecoense);

Lucas André: até o fim de 2026;

Luciano: até o fim de 2027 (emprestado ao Ypiranga/RS);

Pedro Augusto: até o fim de 2026;

Zé Lucas: até o fim de 2028;

Fábio Matheus: até o fim de 2026 (emprestado ao Novorizontino);

Fabricio Domínguez: até o fim de 2027 (emprestado ao Cerro Porteño (PAR) com opção de compra);

Meias:

Sérgio Oliveira: até o fim de 2026;

Rodrigo Atencio: até o fim de 2029;

Lucas Lima: até o fim de 2026;

Gustavo Maia: até o fim de 2026 (emprestado ao Criciúma);



Atacantes:



Matheusinho: até junho de 2026;

Barletta: até o fim de 2028;

Romarinho: até o fim de 2026;

Carlos Alberto: até o fim de 2028 (emprestado ao Cuiabá);

Pablo: até o fim de 2026;

Gustavo Coutinho: até o fim de 2028 (emprestado ao Coritiba com opção de compra);

Ignacio Ramírez: até junho de 2026;

Zé Roberto (contrato vence este ano, mas deve ser estendido por conta de sua lesão);

