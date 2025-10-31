Sex, 31 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta31/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sport

Sport: veja os jogadores com contrato para a próxima temporada

O clube conta com 35 atletas garantidos no elenco para iniciar os trabalhos visando o ano de 2026

Reportar Erro
O Sport já conta com 35 atletas garantidos para iniciar a temporada de 2026O Sport já conta com 35 atletas garantidos para iniciar a temporada de 2026 - Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Com o final do Campeonato Brasileiro se aproximando e o iminente rebaixamento à Série B cada vez mais perto, o Sport começa a trabalhar o seu elenco para a próxima temporada.

Visando o planejamento de 2026, o Leão já sinalizou saídas e renovações, como a dispensa do zagueiro da base, Renzo, e as renovações do zagueiro e capitão, Rafael Thyere, e do lateral-esquerdo Igor Cariús.

Leia também

• Sport não vence Flamengo no Rio de Janeiro há 25 anos; veja retrospecto

• Cristiano Nunes visita o CT do Sport e conhece estrutura de trabalho do clube

• Sport visita Arena de Pernambuco para operação de jogo contra o Flamengo

Atualmente o Sport conta com 35 atletas em seu elenco garantidos para iniciar a temporada de 2026, onde destes, 13 estão emprestados e retornarão ao final deste ano. Deste recorte, três foram emprestados com opção de compra ao final do contrato. São os casos do zagueiro Chico, do volante Fabricio Domínguez e do atacante Gustavo Coutinho.

Da totalidade de jogadores, dois têm uma situação parecida que envolve lesões. São os casos do goleiro Denis e do atacante Zé Roberto. Ambos têm contrato até o final deste ano, mas devem ter seus vínculos prorrogados por terem se submetido a procedimentos cirúrgicos e ainda estarem em recuperação de suas lesões.

Sendo assim, o clube já conta com uma base de elenco para a sua pré-temporada visando o Campeonato Pernambucano e as demais competições que o Leão disputará.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

Confira a relação de jogadores e a duração de seus contratos:

Goleiros:

Caíque França: até o fim de 2026;
Thiago Couto: até o fim de 2027 (emprestado ao Vitória/BA);
Adriano: até o fim de 2026;
Denis: (contrato vence este ano mas deve ser estendido por conta de sua lesão);

Zagueiros:

Marcelo Ajul: até o fim de 2027 (emprestado ao Atlhetic/MG);
Chico: até o fim de 2026 (emprestado ao Hapoel Tel Aviv(ISR) com opção de compra);
Ramon Menezes: até o fim de 2026;
Rafael Thyere: até o fim de 2026;
João Silva: até o fim de 2027;
Victor Gabriel: até o fim de 2027 (emprestado ao Internacional/RS);

Laterais-direitos:

Matheus Alexandre: até o fim de 2028;
Ewerthon: até o fim de 2026 (emprestado ao Juventude);

Laterais-esquerdos:

Igor Cariús: até o fim de 2026;
Felipinho: até o fim de 2026 (emprestado ao Criciúma);

Volantes:

Lucas Kal: até o fim de 2026;
Christian Rivera: até o fim de 2028;
Pedro Martins: até o fim de 2026 (emprestado a Chapecoense);
Lucas André: até o fim de 2026;
Luciano: até o fim de 2027 (emprestado ao Ypiranga/RS);
Pedro Augusto: até o fim de 2026;
Zé Lucas: até o fim de 2028;
Fábio Matheus: até o fim de 2026 (emprestado ao Novorizontino);
Fabricio Domínguez: até o fim de 2027 (emprestado ao Cerro Porteño (PAR) com opção de compra);

Meias:

Sérgio Oliveira: até o fim de 2026;
Rodrigo Atencio: até o fim de 2029;
Lucas Lima: até o fim de 2026;
Gustavo Maia: até o fim de 2026 (emprestado ao Criciúma);

Atacantes:

Matheusinho: até junho de 2026;
Barletta: até o fim de 2028;
Romarinho: até o fim de 2026;
Carlos Alberto: até o fim de 2028 (emprestado ao Cuiabá);
Pablo: até o fim de 2026;
Gustavo Coutinho: até o fim de 2028 (emprestado ao Coritiba com opção de compra);
Ignacio Ramírez: até junho de 2026;
Zé Roberto (contrato vence este ano, mas deve ser estendido por conta de sua lesão);

Reportar Erro

Veja também

Newsletter